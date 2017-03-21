Завод по глубокой переработке сои в скором времени может появиться в Новоалександровском районе.

Региональное совещание в Новоалександровске

Этой теме было посвящено региональное совещание, прошедшее в Новоалександровске. В его работе принял участие первый замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Роман Коврыга. Он рассказал, что в настоящее время посевная площадь культуры в стране составляет около двух млн. га, при этом валовой сбор в прошлом году – 3,2 млн. тонн с урожайностью 15,5 центнера с гектара. С учетом существующего спроса на соевые бобы в последние годы в крае во всех категориях хозяйств посевная площадь колеблется в пределах 30 тысяч гектаров при уровне урожайности 12 центнеров на круг. На Ставрополье получено около 39 тысяч тонн этой продукции, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК.

Высокие результаты получены в хозяйствах Кочубеевского района: ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева», где урожайность 36,3 ц/га, СПК колхоз-племзавод «Кубань» – 24,3, СПК колхоз-племзавод «Казьминский» – 22,4 центнера. По прогнозам минсельхоза, при условии формирования устойчивого спроса, в ближайшие годы в крае возможно расширение посевных площадей под этой культурой до 40-50 тыс. га, а валового сбора — до 70-80 тысяч тонн.

Замглавы — начальник управления сельского хозяйства Новоалександровского района Александр Целовальников более подробно рассказал о строительстве крупного завода по глубокой переработке сои, на котором будет производиться широкий ассортимент продукции по мировым технологиям. При этом предприятия группы компаний «Соевые протеиновые продукты», которые намерены реализовывать этот инвестпроект, обеспечат создание не менее 800 рабочих мест.