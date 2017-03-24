Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Зеленый горошек

В ООО «Первый Георгиевский консервный завод» продолжается реализация крупного инвестиционного проекта. В первом полугодии 2017 г., сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, будет запущена линия по производству кабачковой икры, фасоли и зеленого горошка, что позволит увеличить объем производства плодоовощной консервированной продукции в регионе на 15 миллионов условных банок. Стоимость первого этапа проекта — около полумиллиарда рублей.

Выход на полную мощность (55 млн. условных банок) планируется в 2020 году. Ожидается, что будет создано как минимум 120 новых рабочих мест.