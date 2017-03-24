Фото: пресс-служба ПАСС СК Огнеборцы призывают ставропольчан соблюдать правила безопасности

В минувшее воскресенье в частном доме на даче в окрестностях Ставрополя взорвался бытовой газ. Как сообщили в ПАСС СК, инцидент произошел в семь часов утра. Хозяин жилья чудом остался жив, получив ожоги лица и рук. Ударной волной сорвало крышу дома.

Хлопок произошел без последующего возгорания, поэтому помощь брандмейстеров, а на место происшествия экстренно выехало два пожарных расчета, не понадобилась. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Огнеборцы призывают ставропольчан соблюдать правила безопасности. При необходимости следует вызвать аварийную газовую службу по номеру телефона «04» (с мобильного «104»).