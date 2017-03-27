27 марта на планерке в краевом парламенте под председательством Геннадия Ягубова депутаты традиционно обсудили планы работы на ближайшую неделю.

Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК

В комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению идет работа над законопроектами о преобразовании еще пяти районов в городские округа. Цель выездного заседания комитета по экономическому развитию, собственности и туризму в Светлограде – социально-экономические проблемы Петровского района. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый рассказал, что депутаты будут заниматься подготовкой отзыва на проект федерального закона, внесенного законодательным собранием Архангельской области о применении контрольно-кассовой техники нового образца при расчетах наличными и банковскими картами предприятиями, работающими на едином вмененном налоге и по патентной системе. Инициаторы проекта предлагают отодвинуть сроки перехода на новую систему с 1 июля 2018 года на 1 января 2021 года. Как отметил Юрий Белый, тема эта резонансная, требует детальной проработки. Депутатами комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям рассмотрен вопрос о ходе исполнения краевого антикоррупционного законодательства. Парламентарии пришли к выводу, что предусмотренных законом мониторинговых мероприятий явно недостаточно. Совместно с правительством края будет создана рабочая группа. Запланировано совместное с аграрным комитетом Думы заседание, где обсудят вопросы предоставления земель казачьим обществам, так как действующие нормы требуют, по словам парламентария, корректировки.