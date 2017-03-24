Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Водитель мотоцикла не справился с управлением и налетел на шлагбаум

24 марта в 17 часов 30 минут водитель мотоцикла, двигаясь по подъездной дороге к отделению сельхозпредприятия «Родина», на первом километре не справился с управлением и налетел на шлагбаум, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По предварительной версии, на место происшествия первыми прибыли родственники пострадавшего, которые убрали транспортное средство и вызвали скорую помощь только чрез четыре часа.

19-летний мотоциклист получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице. В момент ДТП молодой человек был без защитного мотошлема. О произошедшем в дежурную часть ГИБДД сообщили врачи. Расследованием причин и обстоятельств происшествия занимаются следователи, им предстоит выяснить, почему родственники не сразу вызвали медиков, спрятали мотоцикл, а также проверить законность установки шлагбаума.