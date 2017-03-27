Курортный регион ожидает «перезагрузка». Об этом говорили в Ессентуках на заседании общественного совета при Министерстве РФ по делам Северного Кавказа.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Председатель Общественного совета Анвар Гаджиев и заместитель Министра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев Фото: Николай БЛИЗНЮК Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт Фото: Николай БЛИЗНЮК Директор Кисловодского медицинского колледжа Николай Истошин Фото: Николай БЛИЗНЮК Ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская

Открыл и вел заседание председатель совета Анвар Гаджиев. С отчетом о результатах деятельности в минувшем году и задачах на 2017-й выступил заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев. Он, в частности, сообщил, что в феврале прошлого года постановлением Правительства РФ была утверждена разработанная Минкавказа новая концепция госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В госпрограмму входят четыре федеральных проекта, эффект от реализации которых значим для всей страны. Один из этих «якорных» проектов – инновационный медицинский кластер на территории эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Проект «перезагрузки» потенциала курортного региона предполагает создание центра медицинского туризма, основанного на лучших достижениях российской курортологии, бальнеологическом потенциале региона, а также на новейших медицинских практиках международного уровня.

Михаил Развожаев особо обратил внимание членов общественного совета на то, что сегодня медицинский туризм является высокодоходным бизнесом. Он бурно развивается в Германии, Австрии, Израиле, странах Восточной Европы, Объединенных Арабских Эмиратах. Между тем в России медицинского туризма как отрасли практически нет, хотя наши соотечественники ежегодно тратят на лечение и реабилитацию за рубежом более миллиарда долларов США.

Медкластер на Кавказских Минеральных Водах позволит ликвидировать дефицит высокотехнологичной медицинской помощи на Северном Кавказе, создаст дополнительную загрузку для существующих санаториев и стимулирует строительство новых объектов реабилитации. А на базе университетской клиники медкластера будет внедрен новый формат подготовки медицинских кадров.

Как сообщил Михаил Развожаев, медико-техническое задание на проектирование медкластера уже разработано и согласовано с Минздравом. Между Минкавказа и Внешэкономбанком подписан договор о предоставлении из федерального бюджета субсидии на мероприятия по созданию медицинского кластера. Есть уверенность, что уже в нынешнем году проект будет разработан, а с 2018-го начнется его реализация.

Член общественного совета Минкавказа, эксперт Московского Кавказского клуба Мурат Гехов заметил, что медкластер в Объединенных Арабских Эмиратах – это небоскребы в пустыне. Не только там, а и в действующих европейских центрах медицинского туризма могут только мечтать о таких ландшафтах и таких природных лечебных факторах, какие есть на Кавказских Минеральных Водах. Поэтому уже сейчас многие иностранные инвесторы проявляют интерес к проекту медкластера на КМВ.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации разработан проект федерального закона «О курортном регионе Кавказские Минеральные Воды».

Неоднократно его корректировали, однако сейчас эта эпопея подходит к своему логическому финалу. Законопроект уже прошел все стадии согласования и находится в Правительстве РФ.

Однако, как справедливо заметила член общественного совета при Минкавказа, ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская, никакие инвестиции, никакие законодательные нормы не дадут ожидаемого эффекта, если такие федеральные проекты, как создание медкластера на КМВ и эталонных горнолыжных курортов «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» не будут обеспечены квалифицированными кадрами. СКФУ уже четыре года целенаправленно готовит специалистов для сферы туризма.

– Обучено 4700 человек. Но это капля в море, – констатировала Алина Левитская.

Чтобы как можно быстрее восполнить дефицит, СКФУ с этого учебного года начинает сетевое взаимодействие с другими классическими университетами федерального округа по трем десяткам учебных программ.

Еще одну важную тему поднял архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он сообщил, что в прошлом году два действующих и один возрождающийся монастырь епархии посетили 300 тысяч человек. Это говорит об огромном интересе россиян, приезжающих на Кавказские Минеральные Воды, к истории и культуре региона. В этой связи владыка акцентировал внимание членов общественного совета на формировании правильного понятийного отношения к памятникам истории, культуры и религиозным традициям. Зачастую экскурсоводы, чтобы поразить воображение слушателей, сочиняют такие небылицы, после которых у туристов складывается совершенно искаженное представление об истории, культуре и традициях народов Северного Кавказа.

Рассмотрели члены общественного совета и ряд других актуальных вопросов. В частности, о проведении в середине мая в Пятигорске масштабного международного форума «Северный Кавказ в новом технологическом укладе».