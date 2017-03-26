В Ставрополь с рабочим визитом приехал первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, куратор проекта «Эстафета поколений».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Вячеслав Бочаров Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Вячеслав Бочаров

Ставрополье вошло в число десяти пилотных регионов, где реализуется этот проект, целью которого является налаживание более тесных связей между ветеранскими и молодежными общественными организациями. 27 марта он обсудил эту тему с членами Общественной палаты СК.

Свою речь В. Бочаров начал с того, что накануне встретился с заместителем председателя правительства края, руководителем аппарата Ольгой Прудниковой, которая в первую очередь поинтересовалась его оценкой работы Общественной палаты СК. Гость назвал ее одной из лучших в России.

И посетовал, что пока нет у палаты помещения, куда могли бы приходить не только члены этой гражданской структуры, но и простые люди, чтобы поделиться своими чаяниями и проблемами. Конечно, нужен палате и собственный сайт, а не страничка на сайте правительства.

– Когда я начал работать в Общественной палате РФ, – отметил В. Бочаров, – у нас не было ни одной комиссии по патриотическому воспитанию. У вас есть комиссия по взаимодействию с ветеранскими организациями, которая занимается данным направлением. Однако если человека интересует именно патриотическая работа, то он не сразу распознает, в какую комиссию ему обращаться.

Изменение названия не проблема. Важно, что в рамках проекта «Эстафета поколений» на Ставрополье в работу уже включились многие общественные организации, как ветеранские, так и молодежные. Главный смысл «Эстафеты» состоит в возрождении традиций наставничества. Как многие говорят, ветераны и без того бывают в учебных заведениях, общаются с молодежью. Но это не совсем то, что подразумевается под словом «наставничество». Наставничество — это повседневная работа с молодежью.

Председатель Общественной палаты СК заслуженный юрист РФ Николай Кашурин отметил, что нравственно-патриотическая работа ведется системно и во взаимодействии с другими институтами гражданского общества. Достаточно вспомнить такие проекты как детские литературно-художественные конкурсы «Каждый имеет право…», «Помним ваш подвиг, гордимся победой», привлекшие к участию более 1200 юных ставропольчан, и многие другие.

Палата Ставрополья активно участвовала в акции «Мы не были на той войне…», инициированной ОП РФ: со всего края приходили фото военных лет, воспоминания о героях войны, наших земляках. Другая масштабная акция – «Знамя Победы» (в ней участвовало более 300 школ края).

В завершение с презентацией социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет Кавказ» выступил его руководитель – директор школы из Новоалександровского района Игорь Иванов. Есть планы в перспективе расширить масштабы проекта до общероссийских, назвав его «Великая Победа объединяет Россию».

От имени губернатора всех приветствовал его помощник, председатель краевой общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Борисенко, добавив, что патриотическим воспитанием надо заниматься не только в школах, но и в семьях, целенаправленно и постоянно, объединив усилия, всем миром. Только тогда можно будет наверстать упущенное и восполнить те пробелы, которые налицо сегодня.