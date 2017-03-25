25 марта сотрудники отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста пресекли попытку незаконного ввоза экстремистской литературы, сообщила пресс-служба ведомства. В ходе проведения таможенного контроля международного авиарейса «Дубай – Минеральные Воды» в багаже у одного из пассажиров были обнаружены и изъяты две книги на русском языке, объемом 304 и 560 страниц, которые включены в Федеральный список материалов, признанных Минюстом РФ экстремистскими.
Как утверждает 35-летний житель Кабардино-Балкарии, правонарушение он совершил в связи с незнанием о запрете ввоза подобного рода литературы. Возбуждено два административных дела за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и за несоблюдение запретов и ограничений. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация изданий.