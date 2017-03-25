Фото: пресс-служба Минераловодской таможни Сотрудники отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста пресекли попытку незаконного ввоза экстремистской литературы

25 марта сотрудники отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста пресекли попытку незаконного ввоза экстремистской литературы, сообщила пресс-служба ведомства. В ходе проведения таможенного контроля международного авиарейса «Дубай – Минеральные Воды» в багаже у одного из пассажиров были обнаружены и изъяты две книги на русском языке, объемом 304 и 560 страниц, которые включены в Федеральный список материалов, признанных Минюстом РФ экстремистскими.

Как утверждает 35-летний житель Кабардино-Балкарии, правонарушение он совершил в связи с незнанием о запрете ввоза подобного рода литературы. Возбуждено два административных дела за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и за несоблюдение запретов и ограничений. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация изданий.