На днях в городе-курорте Кисловодске случилось странное происшествие. Группа молодых людей из волонтерского движения «КМВ – территория жизни» и члены общественного экологического совета при администрации города взялись было высаживать в курортной зоне, рядом с санаторием «Москва», официально приобретенные в Перкальском питомнике саженцы крымской сосны.

Саженцы сосны Фото: из архива газеты «СП» Бензопила

Но вскоре их дружную работу на благо любимого города прервала полиция. Двое участковых уполномоченных стали настойчиво опрашивать участников акции: зачем и по какому праву они высаживают здесь сосенки? Лишь появление сотрудников экологического отдела и отдела общественной безопасности администрации города, объяснивших бдительным правоохранителям, что данный участок находится в муниципальной собственности, а сосны сажают в рамках городской акции «Зеленое ожерелье курорта», остудило служебное рвение полицейских.

Во время этих разбирательств сотрудники экологического отдела администрации заметили неподалеку хорошо известного им предпринимателя Владислава Мусаэляна, который прежде арендовал этот участок. Нетрудно было догадаться, что полицейские столь оперативно примчались именно по его вызову. В этой связи экологи припомнили, что три месяца назад, когда на этом же самом месте рубили деревья, полицейские действовали отнюдь не столь оперативно и решительно.

6 января жители близлежащих домов стали наперебой звонить в администрацию города: мол, кто-то спиливает деревья рядом с санаторием «Москва». Полицейские приехали, когда лесоповал был в самом разгаре. Выслушали «лесорубов», посмотрели какие-то бумаги и… уехали, даже не попытавшись пресечь уничтожение зеленой зоны. А затем в ОВД упорно отказывались возбуждать уголовное дело по факту незаконной вырубки зеленых насаждений. Причина тому, как настоятельно утверждают общественники, в особых связях арендатора с полицейским главком.

Как пояснили в экологическом отделе администрации, эта странная история началась еще три года назад. Тогда сотрудники прежнего состава администрации Кисловодска неизвестно зачем и почему передали в аренду жителю Пятигорска Владиславу Мусаэляну участок заповедной земли Кисловодска. Составили акт, по которому разрешили предпринимателю на месте, где он собирался построить магазин, снести семь сухостойных деревьев. Однако время шло, а предприниматель на арендованном участке ничего не делал.

Как пояснили знающие люди, у недобросовестных чиновников в ходу есть такая тактика: они предоставляют в аренду спорный участок и приватно договариваются с застройщиком, что тот начнет работы только после того, как они уйдут в отставку. Понятно, что доказать факт такого сговора крайне сложно, хотя логика происходящего наводит на размышления…

Как бы там ни было, но в 2015 году срок аренды участка возле санатория «Москва» истек, и предприниматель Мусаэлян заключил с прежней администрацией Кисловодска дополнительное соглашение. Однако по какой-то причине не зарегистрировал его. Новая администрация во главе с Александром Курбатовым отказалась признавать это дополнительное соглашение и даже направила в Регистрационную палату официальное письмо с просьбой не регистрировать сомнительный договор аренды. Предприниматель подал иск в суд, но проиграл. Суд счел более весомыми доводы юристов администрации.

Таким образом, к началу нынешнего года предприниматель Мусаэлян потерял все права на участок в курортной зоне Кисловодска. Однако, похоже, с этим не смирился. Шестого января неустановленные пока лица снесли рядом с санаторием «Москва» семь сухостойных и 42 здоровых дерева. Сумма ущерба, рассчитанная по методике Минприроды, составила более 10 миллионов рублей. Однако в отделе полиции по городу Кисловодску возбуждать уголовное дело отказались на том основании, что эти деревья не стоят на балансе администрации. Действительно, последняя инвентаризация зеленых насаждений в Кисловодске проводилась два десятка лет назад. За это время многое изменилось. Надо бы обновить данные, но такая инвентаризация – дело весьма трудоемкое и затратное, а в местном бюджете каждая копейка на счету.

Тем не менее у нынешней администрации города на сей счет иное мнение: мол, все зеленые насаждения, находящиеся на муниципальной земле, являются собственностью муниципалитета. Следовательно, их уничтожение нарушает имущественные права населения. Прокуратура сочла такую постановку вопроса законной. А потому изъяла материалы дела из полиции и передала в следственный комитет.

Следком в ходе предварительного следствия возбудил уголовное дело по факту незаконной вырубки зеленых насаждений. Расследование продолжается, и если будут установлены лица, виновные в сносе 42 здоровых деревьев, то в уголовном деле появятся фамилии. Впрочем, и тогда, виновны эти люди или нет, будет решать суд.

Однако Владиславу Мусаэляну грозит еще одна неприятность, связанная с его отношением к зеленым насаждениям на курорте. Несколько лет назад с разрешения прежней администрации Кисловодска предприниматель построил на въезде в город торговый центр «Европейский». Непонятно, куда смотрели прежние городские архитекторы, но мало того, что фасад первого этажа здания вылез за «красную линию» и оказался в трех метрах от проезжей части, так еще и второй этаж буквально нависает над тротуаром. Естественно, что ветви растущих там семи каштанов стали упираться в окна второго этажа здания. Владелец добился разрешения на кронирование деревьев. Однако выполнил его так, что от прекрасных здоровых каштанов остались только стволы. Экологи считают, что таким образом деревья намеренно убивают. В этой связи сотрудники экологического отдела администрации города получили указание тщательно отслеживать ситуацию. Если после начала сокодвижения на кронированных деревьях не появятся новые побеги, то в отношении владельца торгового комплекса «Европейский» будет возбуждено дело о незаконном сносе зеленых насаждений.