В Новоселицком прошел День призывника

В Новоселицком прошел День призывника. По традиции, в самом начале праздника призывники возложили цветы к памятнику землякам, погибшим в боях в Афганистане и Чечне, а также к Вечному огню на мемориале погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.

В праздничной встрече приняли участие представитель губернатора Ставропольского края Александр Нагаев, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Ридный, ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, родители будущих солдат, сообщили в краевом минсельхозе.

В завершении торжественного мероприятия все призывники получили памятные подарки.