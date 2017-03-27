Фото пресс-службы ПАСС СК Ландшафтный пожар Фото пресс-службы ПАСС СК. Ландшафтный пожар

Обсуждение задач исполнительной власти Ставрополья инициировал на выездном совещании в Арзгирском районе губернатор Владимир Владимиров. На повестке был вопрос борьбы со стихийным бедствием, особенно актуальным в крае весной и летом – ландшафтными пожарами. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрей Хлопянов огласил мастшаб бедствия в цифрах: 130 возгораний и 59 административных дел за 2017 год.

Губернатор Ставрополья призвал наказать виновных по закону.

Кроме пожаров, на совещании говорили о противоклещевой обработке земельных участков, приготовлениях к сезонным сельхозработам и о многом другом.