Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина Фото: Эдуард КОРНИЕНКО XVII открытый Всероссийский детско-юношеский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина

В Ставрополе состоялось торжественное открытие XVII открытого Всероссийского детско-юношеского футбольного турнира, посвященного памяти Героя России Владислава Духина. Соревнования собрали более 70 команд в шести возрастных группах. В столицу края приехали коллективы из Донецка и Крыма, Казани и Элисты, Ростова и Армавира, Беслана и Апшеронска, Прохладного и Кропоткина, Люберцев, Пскова и Губдена, а также из Ташкента.

Турнир увековечивает подвиг бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые вступили в неравный бой с террористами и 1 марта 2000 года на территории Чеченской Республики. Среди павших смертью храбрых был ставрополец Владислав Духин.

Торжественное закрытие турнира состоится 30 марта.