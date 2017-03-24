Фото: Николай БЛИЗНЮК Около 200 велосипедистов Кисловодска поучаствовали в акции «Час Земли» Фото: Николай БЛИЗНЮК Около 200 велосипедистов Кисловодска поучаствовали в акции «Час Земли» Фото: Николай БЛИЗНЮК Около 200 велосипедистов Кисловодска поучаствовали в акции «Час Земли» Фото: Николай БЛИЗНЮК Глава города Александр Курбатов дал отмашку на отключение на один час архитектурной подсветки административных зданий

В минувшую субботу, когда в 175 странах мира отмечали «Час Земли» отключением электроосвещения, перед зданием администрации Кисловодска собралось около двухсот сторонников самого экологически чистого вида транспорта – велосипеда. Ровно в половине девятого вечера глава города Александр Курбатов дал отмашку на отключение на один час архитектурной подсветки административных зданий города-курорта, поддержав таким образом самую массовую экологическую акцию на планете. Он же возглавил велопробег от здания мэрии до мемориального комплекса «Журавли» и обратно.

Глава города отметил, что акция позволяет привлечь внимание к необходимости оберегать окружающий мир, а также пропагандирует здоровый образ жизни. Александр Курбатов предложил провести следующую вело-акцию через месяц по случаю открытия велосипедных дорожек в национальном парке «Кисловодский».