Около 200 велосипедистов Кисловодска поучаствовали в акции «Час Земли»
Около 200 велосипедистов Кисловодска поучаствовали в акции «Час Земли»
Фото: Николай БЛИЗНЮК
Около 200 велосипедистов Кисловодска поучаствовали в акции «Час Земли»
Около 200 велосипедистов Кисловодска поучаствовали в акции «Час Земли»
Фото: Николай БЛИЗНЮК
Около 200 велосипедистов Кисловодска поучаствовали в акции «Час Земли»
Около 200 велосипедистов Кисловодска поучаствовали в акции «Час Земли»
Фото: Николай БЛИЗНЮК
Глава города Александр Курбатов дал отмашку на отключение на один час архитектурной подсветки административных зданий
Глава города Александр Курбатов дал отмашку на отключение на один час архитектурной подсветки административных зданий
Фото: Николай БЛИЗНЮК

В минувшую субботу, когда в 175 странах мира отмечали «Час Земли» отключением электроосвещения, перед зданием администрации Кисловодска собралось около двухсот сторонников самого экологически чистого вида транспорта – велосипеда. Ровно в половине девятого вечера глава города Александр Курбатов дал отмашку на отключение на один час архитектурной подсветки административных зданий города-курорта, поддержав таким образом самую массовую экологическую акцию на планете. Он же возглавил велопробег от здания мэрии до мемориального комплекса «Журавли» и обратно.

Глава города отметил, что акция позволяет привлечь внимание к необходимости оберегать окружающий мир, а также пропагандирует здоровый образ жизни. Александр Курбатов предложил провести следующую вело-акцию через месяц по случаю открытия велосипедных дорожек в национальном парке «Кисловодский».