Фото: пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску Сотрудники правовой группы отдела полиции Невинномысска побывали в гостях у школьников

Сотрудники правовой группы отдела полиции Невинномысска побывали в гостях у школьников. Сначала юристы представили вниманию ребят специальный видеоэкскурс по истории прав человека. Затем для учеников провели викторину «Имею право, но обязан». В ее ходе юным гражданам в игровой форме напомнили об их основных правах и обязанностях, закрепленных статьями специальной Конвенции ООН.

На этом программа встречи не была исчерпана. Как нужно правильно поступать, если остался дома один, или если на улице к тебе обращается незнакомец? Были проработаны эти и многие другие жизненные ситуации. А в завершение беседы со школьниками еще раз обсудили основные правила поведения в школе, дома и в общественных местах.