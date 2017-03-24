Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Спектакль «Четыре лапы, мокрый нос» в Невинномысске посвятили проблеме беспризорных животных

«Четыре лапы, мокрый нос» – спектакль под таким названием подготовили в Невинномысске самодеятельные артисты народного молодёжного театра «Креатив». Постановка была осуществлена в рамках краевой акции «Сохраним природу Ставрополья». Актеры подвигли зрителей, а ими были школьники, к обсуждению такой актуальной на сегодняшний день проблемы, как беспризорные животные.

Молодые артисты рассказали о братьях наших меньших, которые по воле судьбы или же из-за человеческой жестокости оказались на улице. В постановке было собрано все: дружба и предательство, любовь и ненависть… Благодаря таланту актеров «Креатива» зрители погрузились в жизнь тех, кого каждый день встречают на улицах, остановках. Это заставило многих задуматься о том, как живут бродячие животные, чем дышат, что их беспокоит.