Фото: ОГИБДД Андроповского района Сотрудники Госавтоинспекции Андроповского района организовали для школьников мастер-класс по изготовлению светоотражателей

В рамках профилактических мероприятий «Весенние каникулы» сотрудники Госавтоинспекции Андроповского района организовали для школьников мастер-класс по изготовлению светоотражателей. Учащимся гости помогли сделать из специальной ленты большое количество фликеров в форме смайликов и различных фигурок.

В ходе мастер-класса сотрудники ГАИ также рассказали детям о том, как светоотражатели повышают безопасность пешехода в условиях плохой видимости. Не преминули стражи дорог дополнительно напомнить ребятам основные правила безопасного поведения на дороге.

Рукодельных «светлячков» ребята пообещали подарить своим родителям и младшим товарищам. И, конечно же, авторы самоделок прикрепили фликеры на свою одежду, чтобы в темное время суток всегда быть заметными на дороге.