В администрации Пятигорска прошло заседание отделения совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в СКФО. Его участники подвели итоги работы за 2016 год, обсудили планы на перспективу.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Андрей Базин и Андрей Колесников ведут заседание Совета Фото: Николай БЛИЗНЮК Лариса Калинченко и Игорь Тапсиев контролируют на Ставрополье расходование региональных и федеральных бюджетных средств Фото: Николай БЛИЗНЮК Игорь Тапсиев в новой для себя роли контролера Фото: Николай БЛИЗНЮК Андрей Базин отвечает на вопросы журналистов Фото: Николай БЛИЗНЮК Лариса Калинченко

Открыл и вел заседание председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского края Андрей Колесников, который одновременно является и председателем названного совета.

– Цель контрольно-счетных органов заключается не в том, чтобы поймать и наказать. Их основная задача – дать предупредительные сигналы. Мол, коллеги, вы движетесь не в том направлении, – заверил собравшихся директор департамента внешних связей аппарата Счетной палаты России Андрей Базин.

Использованный им термин «дружеская проверка» очень понравился главе Пятигорска Льву Травневу, который присутствовал на заседании. По мнению градоначальника, хорошо, когда контрольно-счетные органы ориентированы на помощь исполнительной власти на местах.

Руководитель управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю Игорь Тапсиев напомнил, что служба финансового надзора реорганизована и ее функции переданы федеральному казначейству:

– Теперь мы участвуем в проверках всех получателей федеральных денег, вплоть до индивидуальных предпринимателей. За прошлый год в крае мы охватили 98 проверками получателей 67 миллиардов рублей.

А вот как объяснила журналистам свое присутствие на заседании совета контрольно-счетных органов заместитель председателя правительства Ставропольского края – министр финансов Лариса Калинченко.

– Поскольку министерство финансов как орган внутреннего контроля тоже осуществляет проверочные мероприятия, то мы стараемся принимать участие в работе счетных палат для того, чтобы у нас были единые методологические основы, – отметила вице-премьер ПСК – министр финансов края Лариса Калиниченко.

За минувший год минфин края выявил нарушения условий получения субсидий муниципалитетами на 11 миллионов 700 тысяч рублей.

– С краевой Счетной палатой мы всегда согласовываем свои действия, – заверила Лариса Калинченко. – Они нам дают информацию, а мы уже реализуем взыскания.