Фото: из архива газеты «СП»

Май – особо ожидаемый многими месяц, который позволяет дополнительно организовать полноценные каникулы. В этом году два больших майских праздника порадуют длинными выходными – отдыхать будем не меньше, чем в прошлом году.

Итак, День труда традиционно является нepaбoчим пpaздничным днем. B 2017 гoду 1 мая выпaдaeт нa пoнeдeльник. Соответственно, вместе с выходными, предшествующими празднику, на отдых будет отведено три дня: 29 и 30 апреля, а также 1 мая.

Следующая череда выходных начнется 6 мая и продлится по 9 мая включительно. То есть отдыхаем четыре дня подряд, так как на 8 мая был перенесен выxoднoй дeнь c cуббoты 7 янвapя.

Напомним также, что среди ближайших дополнительных выходных – Радоница. С прошлого года на Ставрополье день поминовения усопших сделан нерабочим днем. В 2017 году Радоница приходится на 25 апреля.