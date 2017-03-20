Фото: министерство образования и молодежной политики Ставропольского края В Ставропольском крае выбирали лидеров среди школьников Фото: министерство образования и молодежной политики Ставропольского края В Ставропольском крае выбирали лидеров среди школьников Фото: министерство образования и молодежной политики Ставропольского края В Ставропольском крае выбирали лидеров среди школьников

В Ставрополе состоялся финал краевого конкурса «Лидер». Более 80 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет проходили испытания в форме самопрезентаций, дебатов, деловых и ролевых игр. В результате упорной борьбы в разных возрастных группах победителями стали Христофор Космидис и Владислав Кузнецов из Минераловодского городского округа, Елизавета Максименко и Луиза Кибалова из Лермонтова.

Все финалисты получили дипломы участников, а победители ценные призы и подарки. Среди них – путевки в Международный детский центр «Орленок» и Всероссийский детский центр «Смена».