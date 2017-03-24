Фото: пресс-служба Полпредства СКФО Восстановление экономики Северной Осетии обсудили Вячеслав Битаров и Дмитрий Медведев

В Москве состоялась встреча Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Говорили о социально-экономическом развитии республики. В частности о состоянии бюджета и финансировании сектора экономики, наполняющего бюджет за счет материального производства. Значительный госдолг не дает возможности выделить средства на исполнение обязательств в полном объеме. Проблему, по мнению Вячеслава Битарова, помогли бы решить дотации в размере 5,9 млрд рублей.

Многолетние долги в лечебных учреждениях необходимо реструктуризировать. Иначе выплатить зарплату и закупить лекарства станет просто невозможным. 200 гражданам Северной Осетии, которым был нанесен ущерб в результате захвата заложников в 2004 в Беслане, по закону полагается жилье.

В связи с денежными трудностями Северной Осетии обсуждались вопросы восстановления ее экономики. Для этой цели планируют развивать туристическое направление. В частности, построить всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон».

И еще одна перспектива – осуществление экологического инвестиционного проекта по созданию комплекса производств полупроводникового кремния и изделий на его основе для микроэлектроники и солнечной энергетики.

Все проекты были презентованы Дмитрию Медведеву, который подчеркнул важность совершенствования отрасли.