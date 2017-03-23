Мобильность передвижения сегодня – один из показателей потенциальных возможностей экономического развития территории. О том, как организована перевозка пассажиров на Ставрополье, какие проблемы предстоит еще решить, говорили на заседании общественного совета министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК.

Фото: Александр МАЩЕНКО Поезда на железной дороге

В нынешнем году, как пояснил заместитель начальника железной дороги Минераловодского региона Дмитрий Лукьяненков, не было никаких споров при заключении соглашения об обслуживании региона КМВ пригородными электропоездами. В прошлом году было запущено 38 пар электричек, которые перевезли в течение 2016-го 4,4 млн человек. СКЖД получила полное возмещение выпадающих доходов и задолженностей за прошлые годы. В 2017 году на маршрут вышли 33 пары электропоездов. Учитывая, что экономически обоснованная цена километра выросла до 3,8 рубля, а для пассажиров стоимость билета составляет 2,65 рубля за километр, на компенсацию убытков пригородной компании понадобилось 52 млн рублей. Эти средства заложены в краевой казне. В совместных планах железнодорожников и правительства края возобновить в ближайшее время курсирование электропоездов по маршруту Минводы — Невинномысск, который обещает быть востребованным.

Ставрополье обслуживает 24 поезда дальнего следования. Основные направления: Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, Адлер. С учетом дополнительных летних поездов в прошлом году перевезли 1,87 млн пассажиров. Прошлый год был объявлен РЖД Годом пассажира. Поэтому особое внимание уделялось повышению качества обслуживания пассажиров. На перегоне Минводы – Кисловодск появились современные электрички. Планируется, что скоро в поездах, следующих в столицу страны, появятся двухэтажные вагоны, проезд в которых будет дешевле на 30 процентов. Так РЖД пытается отвоевать пассажира у автотранспорта, чтобы добираться в том же направлении было гораздо дешевле. Между Кисловодском и Ростовом запускается современный, повышенной комфортности высокоскоростной поезд «Ласточка». Запланирован большой объем работ по модернизации вокзальных павильонов, платформ, установке систем безопасности на тех станциях, где их пока нет. Из новаций — туристические поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Пятигорск, где уже готовится платформа для отстоя поездов, которые будут местом ночевки. А в дневное время гостям будет предложена интересная экскурсионная программа. Все необходимые договоренности с правительством края достигнуты. Работа идет.

Прошлый год выдался напряженным в связи с вступлением в силу новых положений федерального закона об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. В соответствии с ним уже приведено краевое законодательство, на что понадобился почти год. В связи с переменами в правовом поле, по словам заместителя начальника отдела транспорта и контроля за автомобильными перевозками министерства Азрета Аджиева, меры административного воздействия к перевозчикам на межмуниципальных маршрутах с 1 января по 1 августа не применялись. Ревизоры напомнили о себе только в конце лета и успели за оставшееся время провести 92 выездных мероприятия, чтобы проконтролировать выполнение новых требований, прописанных законом. Проверено 500 автобусов регулярного сообщения. В итоге вынесено 42 постановления о привлечении к административной ответственности на сумму 1,16 млн рублей. Из них в бюджет уже поступило 662 тысячи рублей.

Жестче стали спрашивать за нарушения с лиц, осуществляющих перевозку пассажиров на легковом такси. В частности, за работу без лицензии, если попался повторно, можно лишиться и транспортного средства. Всего за прошлый год вынесено 25 постановлений о возбуждении дел об административных нарушениях. Число легальных водителей увеличилось. Факт отрадный. Однако это не означает, к сожалению, что из тени вышли все перевозчики. В частности, 340 водителей были наказаны за работу вне единой цветовой гаммы.

Проводились совещания с участием индивидуальных предпринимателей, осуществляющих межмуниципальные перевозки, в первую очередь в целях повышения безопасности дорожного движения. В прошлом году министерством проведены открытые конкурсы по 17 межмуниципальным маршрутам. На 13 из них победитель определен. Далеко не на все направления есть спрос. Некоторые оказываются малорентабельными или более того – нерентабельными. Чтобы не лишить граждан возможности передвигаться по территории края, приходится искать компромиссные решения.

Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Игорь Васильев вспомнил о недавних проблемах с маршрутными такси на линии село Кочубеевское — Невинномысск, когда проверяющие штрафовали водителей за остановку в неположенном месте. «Если машина едет до железнодорожной станции, которая, по сути, в центре Невинномысска, запрещать остановки, мягко говоря, нелогично. И никто нас не поймет. А вся проблема в том, что главы двух муниципальных образований не могут договориться друг с другом. «Я запрещаю ездить его маршруткам по моей территории» – такого ответа никто не поймет. Если это такой принципиальный вопрос, выстрой логистику внутри города, чтобы от остановочного павильона на въезде можно было добраться в любое место, закольцуй на нем все основные внутренние маршруты. Как только население и министерство поднимают шум, все быстро со всем соглашаются. А по прошествии времени начинают закручивать гайки. Непонятно, где находятся интересы пассажиров, когда «две равно уважаемые семьи ведут междоусобные бои», прямо как в трагедии У. Шекспира».

Только необходимые изменения в действующие законодательные акты могут поставить точку в этом затянувшемся споре. Министерство уже выступило с соответствующей инициативой.