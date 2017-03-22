Тебердинский мост, что пересекает реку Большой Зеленчук на окраине Невинномысска – излюбленное место для старта многих пеших туристических маршрутов.

Фото: Александр МАЩЕНКО Юные туристы из Невинномысск готовы к труду и обороне Фото: Александр МАЩЕНКО Часть маршрута проходит вдоль берега реки Большой Зеленчук Фото: Александр МАЩЕНКО Тебердинский мост в Невинномысске. Отсюда начинается множество пеших туристических маршрутов Фото: Александр МАЩЕНКО В походе ребят ждали различные испытания, в том числе проверялось умение вязать туристские узлы

Окрестности здесь весьма живописные. Неудивительно, что одно из испытаний комплекса ГТО – поход с проверкой туристских навыков – также начался здесь. Десятикилометровый маршрут предстояло преодолеть сорока учащимся одиннадцатых классов.

Что же здесь сложного, может спросить кто-то. Иди себе по весеннему лесу, любуйся первыми подснежниками-пролесками. Любоваться, конечно, можно, но подготовка к походу – это целая наука. Все начинается с правильной укладки рюкзака. Вещи и снаряжение нужно разместить так, чтобы основной вес находился в области лопаток, как можно ближе к спине.

На самом маршруте в этот раз участников похода ждало немало испытаний. Так, были проверены их навыки в ориентировании. Компас, солнце, рельеф – для бывалого туриста все важно.

Соискатели значков ГТО продемонстрировали опытным инструкторам умение вязать различные узлы. Встречный, ткацкий, восьмерка – каждый пригодится для какого-то конкретного случая. Несмотря на сырую погоду, все три группы, на которые разбили участников похода, успешно справились с важным заданием – обустройством и зажжением туристского костра.

Стоит отметить, что поход – самое любимое испытание комплекса ГТО у школьников. Ну а умение преодолеть глубокий овраг, поставить палатку, разжечь костер, оказать первую медицинскую помощь товарищу может пригодиться не только в турпоходе или загородной прогулке, но и в повседневной жизни.

В целом в Невинномысске система ГТО вовлекает в свою орбиту все больше и больше школьников и студентов. Так, только за последнее время различные испытания в рамках программы (силовые, беговые и т.д.) прошли 380 учащихся первых – пятых классов, 60 студентов, 90 одиннадцатиклассников. Последним успешная сдача нормативов комплекса дает приятный бонус: многие вузы обладателям значков ГТО добавляют баллы к баллам ЕГЭ.

Совсем скоро, в начале апреля, в Невинномысске в торжественной обстановке вручат знаки ГТО дружащим со спортом молодым людям. 51 золотой значок получат готовые к труду и обороне юноши и девушки.