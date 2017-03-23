Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю На федеральной трассе «Кавказ» столкнулись легковой и грузовой автомобили Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю На федеральной трассе «Кавказ» столкнулись легковой и грузовой автомобили

Около полуночи с 23 на 24 марта на 284-м километре трассы «Кавказ» (территория Андроповского района) водитель автомашины «ВАЗ-211440» из-за несоблюдения дистанции врезался во впереди едущий «КамАЗ», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 25-летний и 31-летний пассажиры и 24-летний водитель отправились в больницу, один из них — в реанимацию. Все пострадавшие – житель Северной Осетии.