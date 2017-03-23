В Ставрополе в Альтернативном театре на Гагарина, который открылся в прошлом году, состоялась премьера спектакля «Прекрасное далеко» по пьесе Данилы Привалова.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Ставрополе в альтернативном Театре на Гагарина состоялась премьера спектакля «Прекрасное далеко» по пьесе Данилы Привалова Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Ставрополе в альтернативном Театре на Гагарина состоялась премьера спектакля «Прекрасное далеко» по пьесе Данилы Привалова Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Ставрополе в альтернативном Театре на Гагарина состоялась премьера спектакля «Прекрасное далеко» по пьесе Данилы Привалова Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Ставрополе в альтернативном Театре на Гагарина состоялась премьера спектакля «Прекрасное далеко» по пьесе Данилы Привалова Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Ставрополе в альтернативном Театре на Гагарина состоялась премьера спектакля «Прекрасное далеко» по пьесе Данилы Привалова Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Ставрополе в альтернативном Театре на Гагарина состоялась премьера спектакля «Прекрасное далеко» по пьесе Данилы Привалова

Режиссером-постановщиком выступил Тамерлан Коченов, роли исполняли как профессиональные актеры Лариса Урбан, Владислав Таранов, Константин Маковкин, Дмитрий Ушанев, так и любители сценического искусства Мария Миронова и Артур Мнацаканян.

Премьера спектакля «Прекрасное далеко» прошла при аншлаге. Как делились зрители, эмоции переполняли: где-то радовались за героев, где-то искренне переживали.

«Прекрасное далеко» – спектакль не о том, что все будет хорошо и человек станет чище и добрее. Здесь и герои-то уже не люди, а ангелы, мечтающие о свободе. А свобода в их понимании – это наша с вами земная жизнь. И она от них далеко, и возврата сюда нет. Вот и маются они на небе, где уклад очень похож на советский – все общее, все друг другу помогают и ничего не требуют взамен. Они сомневаются в существовании Бога, но пишут ему письма (а вдруг...), учатся летать и очень мечтают вернуться на Землю, говорят, там у человека есть главное – выбор. По версии авторов, которые заглянули на небеса, лучше жизни, чем здесь, на Земле, там точно не будет...