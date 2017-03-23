Фото: Александр МАЩЕНКО Благодаря грядущему вхождению в число территорий опережающего социально-экономического развития Невинномысск получит множество преференций Фото: Александр МАЩЕНКО Благодаря грядущему вхождению в число территорий опережающего социально-экономического развития Невинномысск получит множество преференций

В Невинномысске прошло заседание совета руководителей. В этот консультативный орган входят директора промышленных, строительных, коммунальных предприятий, ректоры вузов. Также участие в работе совета приняла полпред губернатора Н. Образцова.

Речь в ходе заседания шла в первую очередь о концепции развития моногорода Невинномысска и планируемом вхождении муниципалитета в число территорий опережающего социально-экономического развития. Как рассказал глава города М. Миненков, грядущее придание Невинномысску нового статуса – в первую очередь заслуга краевых властей. Государственная поддержка новых заводов, фабрик, налоговые преференции, помощь в развитии социальной, инженерной инфраструктур – это лишь часть преимуществ, которые получит моногород. Появится возможность в течение двух лет создать 2445 рабочих мест на крупных производствах, не связанных с градообразующими предприятиями.

Строительство молокозавода, кондитерской фабрики, создание транспортного хаба – эти инвестпроекты благодаря статусу территории ускоренного развития будут реализованы в кратчайшие сроки. Не забудут и про малый и средний бизнес. Поддержка его инициатив позволит за два года создать около 750 новых рабочих мест.