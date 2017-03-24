Ставропольский краевой музей изобразительных искусств 29 марта готовится представить новый проект — персональную выставку «Реальность и фантазии» заслуженного художника Чеченской республики Чингисхана Хасаева.

Горизонт, мерцающий в веках. Работа Чингисхана Хасаева Зима. Работа Чингисхана Хасаева Школа. Первый снег. Работа Чингисхана Хасаева Грозный в дождливый день. Работа Чингисхана Хасаева

Искусствоведы отмечают: его творчество выделяется содержанием и манерой исполнения, где большинство сюжетов фантастичны, но основаны на впечатлениях от реальной жизни. На выставке будут представлены лучшие работы: пейзажи с изображением видов чеченских гор, урбанистические картины, в том числе, придуманных городов.

Ч. Хасаев родился в 1972 году в селе Садовое Арзгирского района Ставропольского края, там же окончил среднюю школу. Впоследствии окончил Чеченский государственный университет, последние годы живёт в Грозном, занимается созданием живописных произведений, беря за основу один из давно известных приёмов в изобразительном искусстве – стаффаж. За прошедшие пять лет он стал членом Союза художников России, получил почётное звание «Заслуженный художник ЧР», награждён медалью министерства культуры ЧР «За развитие культуры».