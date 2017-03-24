Годовщину воссоздания Пятигорского музея каменных древностей широко отметили в городе-курорте.

Фото: pyatigorsk.org Пятигорский музей каменных древностей

Первый на Северном Кавказе музей каменных древностей просуществовал с 1850 по 1881 годы. Идея возрождения уникальной городской достопримечательности принадлежит сотрудникам Пятигорского краеведческого музея. Ее поддержали Министерства культуры РФ и Ставропольского края, администрация и депутаты города- курорта Пятигорска. Ровно год назад музей под открытым небом вблизи знаменитой Китайской беседки был торжественно открыт для посетителей. С тех пор с коллекцией артефактов на горе Горячей познакомилось более 10 тысяч российских и зарубежных туристов. Музей под открытым небом уже включен в обзорные экскурсии по городу-курорту

В центре композиции – точная копия статуи Дука-Бека, этокского памятника предположительно IV века нашей эры высотой 2,65 метра (подлинник находится в Историческом музее в Москве). От центра круга радиально размещены другие уникальные каменные артефакты, а также точные копии. Информация об экспонатах, а также интересные факты из истории народов Северного Кавказа размещены на стендах.

С первой годовщиной возрожденный музей под открытым небом поздравили заместитель министра культуры Ставропольского края Юлия Косарева, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону) Звездана Доде, депутаты Думы города Пятигорска, историки, археологи, краеведы, работники музеев, студенты, школьники и гости курорта. Они прошли по экскурсионному маршруту «630 шагов», соединяющему Краеведческий музей и Музей каменных древностей, узнали об истории и судьбе каждого каменного экспоната и побывали на первом уроке в «Школе Дука-Бека».