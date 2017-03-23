Весенняя премьера Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова не могла не привлечь внимания театралов уже хотя бы своим исполнительским составом – ансамбль подобрался поистине замечательный.

Фото: Юрий Скибин Дэйв (артист А. Кошелевский), Анни в образе Леди (народная артистка России Н. Зубкова) и Миссури (почетный деятель искусств СК И. Баранникова) Фото: Юрий Скибин Сцена из спектакля «Леди на день». В роли мэра заслуженный артист России А. Жуков.

Если бы не затасканность слова «звезда» по отношению к артистам (а у нас уж много лет только и слышишь про «звезд» сцены, эстрады, балета, шоу-бизнеса и т. п.), можно было бы назвать этот ансамбль звездным, во всяком случае, в нем заняты лучшие силы театра. Плюс важный момент: постановка приурочена к юбилею народной артистки России Натальи Зубковой, а это имя давно стало поистине знаковым для театрального мира Ставрополья. Кстати, Наталья Зубкова здесь исполняет, конечно, главную роль, и это делает спектакль особенно привлекательным для широкой армии поклонников актрисы. Не устаю поражаться ее человеческой и творческой энергетике, так много она работает, причем и как актриса, и как режиссер! Достаточно назвать постановки Н. Зубковой лишь последнего времени – «Страсти по Торчалову», «Соколы и вороны», «Шикарная свадьба», «В списках не значился»… А какими новыми и какими разными ролями украшен послужной список в спектаклях «Недоросль», «Чемоданчик», «Тетки», «Ох уж эта Анна», «Аккомпаниатор»… Несомненно, достойное место в этом ряду займет и исполненная с присущим Н. Зубковой талантом и блеском роль Анни в премьерной «Леди на день».

Вновь, уже не в первый раз, именно актеры делают спектакль – своим профессионализмом, своим легко угадываемым и вполне естественным желанием «не ударить в грязь лицом», не подвести, не обмануть зрительских ожиданий. Ведь ставропольский зритель их искренне любит. Честно признаться, пьеса, по которой поставлен спектакль «Леди на день», сама по себе не так уж интересна, хотя и написана автором не без изящества. Недаром же еще полтора десятилетия назад известный российский кинорежиссер Д. Астрахан поставил одноименный фильм с весьма популярными артистами. Картину увидеть не довелось, но почему-то кажется, что и там знаменитые исполнители были во всех смыслах главными действующими лицами. Потому как такую Америку, какую нарисовал драматург и сценарист О. Данилов, трудно сопоставить с ее реальным прототипом. Начиная с того, что с первых минут и до конца никак не разобрать, что за времена перед нами, и заканчивая явно гротесковыми, а то и откровенно карикатурными штрихами, применяемыми автором. Впрочем, в нынешней ситуации на планете Земля нас, ее жителей, порядком достала реальная Америка, наглая, высокомерная, избалованная своей долларовой всесильностью. (До чего дошло – им уже даже наш КВН не в масть! Прямо-таки оружие пропаганды…) И мы, придя на спектакль, не отказываем себе в удовольствии вслед за артистами посмеяться над другой Америкой – страной авантюристов, выскочек и толстосумов, возомнивших себя неким эталоном ну буквально во всем…

Перед нами разворачивается история простая, если не сказать, банальная. И тоже весьма далекая от жизни. Что, впрочем, не мешает артистам самозабвенно ее представлять на сцене, а зрителям – доверчиво и охотно принимать за чистую монету. Потому как зритель глубоко в душе всегда сознает, что пришел в такое место, где во главе всего – Игра. Если уж, по известному выражению, «Что наша жизнь? Игра», то театру, следовательно, сам бог велел… Главное, сюжет пьесы снабжен интригой, совершенно необходимой для эксцентричной комедии. События разворачиваются вокруг фигуры уличной торговки Анни, преображаемой на наших глазах в ту самую леди из названия спектакля. Зачем? А вот так надо! Хотя бы для того, чтобы все происходящее на сцене крутилось и вертелось во имя Игры!

Тут вообще получается как бы двойная игра: занятые в ней актеры играют и своих «официальных» персонажей, и их выдуманные в рамках интриги роли. Молодой, но явно перспективный аферист Дэйв (артист Александр Кошелевский) предстает этаким добрым волшебником на американский манер. Хозяйка, извините, борделя Миссури становится стараниями актрисы Ирины Баранниковой чуть ли не феей, а ее разбитные «девочки» из варьете – почти что светскими дамами. Еще одного афериста, но уже прожженного, Генри Блэйка, заслуженный артист России Михаил Новаков легкими, ироничными мазками заставляет превратиться в эффектно-элегантного кавалера. Мэр города Нью-Йорка в исполнении заслуженного артиста России Александра Жукова (чей несомненный комедийный талант еще ждет дальнейшего расцвета) – пример отличной сценической пародии, особенно в компании с ретивыми репортерами Тэдом и Мэттом, залихватски сыгранными Игорем Барташом и Владимиром Лепа, причем практически «из ничего». И даже небольшие роли Владимира Петренко (туповатый полицейский) и заслуженного артиста России Бориса Щербакова (высокомерный испанский граф) дают определенный простор все той же Игре, вовлекающей и зрителей в веселый круговорот событий. Конечно, нужный запев всему действу создает главный персонаж, и тут остается лишь немного пожалеть, что для мощного дарования Натальи Зубковой не хватает простора, роль, так ярко заявленная в начале, к финалу стала как-то драматургически слабее. Зная потенциал ведущей актрисы театра, можно представить, насколько сильнее стал бы весь спектакль, пропиши автор свою Игру по-настоящему. Как мы видели это, например, в «Аккомпаниаторе» или даже «Чемоданчике».

К счастью, спектакль умело и вполне соответственно замыслу снабжен выразительным сценическим инструментарием. Это и создающие нужный фон виды Нью-Йорка с непременными небоскребами (куда же без них), и музыкальные ритмы в духе Бродвея, и фривольные «канканы» девиц во главе с самой «мадам»… Надо отдать должное постановочной группе – режиссеру, заслуженному деятелю искусств республик Калмыкия и Марий Эл Владиславу Константинову, и сценографу, заслуженному художнику России Евгению Иванову (оба уже работали ранее со ставропольским театром), и музыкальному оформителю Евгении Сафроновой, и балетмейстеру Елене Грициенко. Работа каждого выдержана в едином для спектакля стиле, и это придает ему должный, ожидаемый публикой лоск, в хорошем смысле этого слова. Да, перед нами насмешливый гротеск, порой едва ли не с политическим (или угадываемым) подтекстом: чего стоит мэр Нью-Йорка, щеголяющий в звездно-полосатых штанах и жилете клоунского пошиба и цилиндре а ля Дядя Сэм... А испанские гранды, больше смахивающие на тореадоров, а начальник полиции в плаще «от Коломбо»?! И даже такая мелочь, как надпись «Titanic» (ассоциации однозначны!) на корабельном трапе, тоже по-своему следует в заданном русле. Словом, никакая это не мелодрама, как указано в программке, а самая что ни на есть лирическая комедия с элементами фарса, а также отчасти мюзикла. И какие бы претензии ни адресовались драматургу, на ставропольской сцене его произведение воплотилось в нечто свое, оригинальное, сделанное вроде бы и не всерьез, понарошку, так сказать, но ведь от души.