В конце прошлого тысячелетия мы исправили одну историческую, а вернее, политическую нелепицу.

В газете «Северокавказский край» за 19 июля 1917 года опубликовано, что первый номер «Зари свободы» увидел свет 15 июля 1917 года (по новому стилю это 28 июля). Газета «Северокавказский край» Газета «Северокавказский край»

Долгие годы «Ставропольская правда» считала днем своего рождения 7 декабря. Хотя для историков вовсе не являлось секретом, что газета «Заря свободы», а именно так называлась предшественница «Ставрополки», насчитывала к зиме 1917 года уже несколько десятков выпусков. Более того, об этом факте прекрасно были осведомлены бывшие «хозяева» издания – партийные идеологи советского времени, о чем рассказывал мне экс-редактор и функционер ныне покойный Борис Кучмаев. Причина же такой несообразности была исключительно конъюнктурной: «Заря свободы», первая постмонархическая губернская газета Ставрополья, была довольно либеральной, сиречь свободной, ратовала за созыв Учредительного собрания и называла большевиков бандитами и узурпаторами, пока эти самые большевики во главе с Михаилом Морозовым не захватили в ней власть, а случилось это 24 ноября по старому стилю, откуда и пошла, как ныне говорят, фейковая дата рождения.

В декабре 2000-го мы отпраздновали ее в последний раз.

И провозгласили, что отмечать очередной год жизни будем теперь 31 июля, что явствовало из архивных исследований ставропольских ученых.

Но тут была одна закавыка. Дело в том, что в архивах, как мы ни искали, не нашлось первого номера «Зари свободы», как и множества других номеров. Самый ранний сохранившийся выпуск № 8 датирован 25 июля (по старому стилю). Историки-архивисты, опираясь на выходные данные издания и практику тогдашней полиграфической индустрии, сделали вывод, что наиболее вероятной датой выхода в свет стартового номера является 18 (31) июля. Иных свидетелей и свидетельств попросту не было. Мы с историками согласились, изложив все доводы в праздничном выпуске «Ставропольской правды». И шестнадцать лет с этим жили.

Но, как известно, нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Исследователь-любитель и дизайнер-профессионал Олег Полевич, раскапывая подшивки столетней давности, на пожелтевшей странице газеты «Северокавказский край», вскоре за либеральный контрреволюционный душок навсегда закрытой, обнаружил маленькую заметку о выходе нового издания. Репринт этой заметки мы здесь и приводим. Из нее однозначно следует, что первый номер «Зари свободы» увидел свет 15 (28) июля 1917 года. Вероятно, газета поначалу просто не выдержала график выхода, будучи материально не вполне состоятельной. Таким образом, найдено то самое прямое и несомненное свидетельство, которого так не хватало нам шестнадцать лет назад.

Но если шестнадцать лет назад корректировка биографических данных носила характер принципиальный, смысловой, можно сказать, политический, то сегодня дело иное. Мы лишь слегка, на три дня, уточняем возраст газеты. Это не имеет никакого особого смысла, кроме одного.

«Ставропольская правда» – это прежде всего правда.