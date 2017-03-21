Из чего состоит жизнь современного школьника? Чтобы ответить на простой, казалось бы, вопрос, автор этих строк отправился в школу № 11 Невинномысска. Честно говоря, выбор был неслучайным. Вот уже два десятка лет в «одиннадцатой» активно работает ученическое самоуправление.

Александр Телелюев, президент ученического самоуправления школы №11: «Быть лидером – это значит быть первым в учебе, общественной работе, являться примером для всех» Руководство учебного заведения, учителя, лидеры ученического самоуправления, школьники – все работают в единой связке Время учащихся школы №11 Невинномысска занято не только из уроками Время учащихся школы №11 Невинномысска занято не только из уроками Время учащихся школы №11 Невинномысска занято не только из уроками Время учащихся школы №11 Невинномысска занято не только из уроками Время учащихся школы №11 Невинномысска занято не только из уроками

Что же это за штука такая – самоуправление в школе? Конечно, ученики функции наставников на себя не берут. Хотя бывает и такое, но только раз в году, в День учителя. В прошлом октябре, например, старшеклассники успешно провели 45 уроков по различным предметам. И кстати, дисциплина в этот день в школе была образцовой!

Вообще же, суть самоуправления в том, что ребята имеют возможность беспрепятственно проявлять инициативу. Хотите провести волонтерскую акцию в рамках дня микрорайона? Пожалуйста! Но продумайте ее план, определите количество участников и так далее. Есть намерение рассказать первоклашкам о правилах дорожного движения и вручить малышам удостоверения пешеходов? Отлично! Но так же, на «отлично», вы и сами должны знать ПДД.

Любой желающий может ознакомиться с жизнью школы на ее электронных медийных площадках. Здесь и собственный сайт, и странички практически во всех популярных социальных сетях, и интернет-альманах «Дела, поступки, люди» и многое другое. Самое главное – все это ежедневно заполняется новостным контентом. Не случайно пресс-центр школы № 11 многократно становился победителем и призером конкурсов ученических СМИ.

Два года у ребят заняла работа над альманахом «Покрывало мира», который был создан в рамках проекта «Кавказ – наш общий дом». Цель стояла такая – рассказать о народах нашего региона. А раскрыли тему школьники, что интересно, на примере своих семей. Благо, учатся в «одиннадцатой» дети, представляющие 12 национальностей. Семейные предания, старые фотографии, рассказы о бабушках и дедушках, их судьбах, даже рецепты национальной кухни – читается все это, поверьте, на одном дыхании. Не случайно «Покрывало мира» завоевало приз зрительских симпатий Всероссийского конкурса «Здоровое поколение».

Участие в благотворительных, экологических акциях, творческих состязаниях, спортивных турнирах – скучать школьникам некогда. А главное, будучи вовлеченными в десятки важных, полезных дел, ребята тем самым вовлечены в жизнь своего города, края, страны в целом. Отдельная тема – работа родительского комитета школы. Родители активно участвуют в акциях, проводимых детьми, выдвигают свои идеи, иной раз выступают в качестве судей в различных конкурсах…

И такой еще момент. В школе № 11 я познакомился с самым настоящим… президентом. Это Александр Телелюев – десятиклассник, президент ученического самоуправления. В первый раз Саша выиграл внутришкольные выборы (проходившие, конечно же, на альтернативной основе), когда ему было всего 13 лет. В октябре прошлого года переизбрался на второй срок.

Что порадовало лично меня, нет в Александре и тени зазнайства. Ну не испортила его должность! Нередкий гость Саша в кабинете директора школы Галины Рябовой. Права учеников отстаивает активно. А за несколько лет «президентства» пришел вот к какой простой истине:

– Быть лидером – это значит быть первым в учебе, общественной работе, являться примером для всех. А это не так просто, поверьте, – говорит Александр Телелюев. – Требую прежде всего от себя, потом уже могу о чем-то разговаривать с ребятами.

Школа № 11 является единственной в Невинномысске федеральной пилотной площадкой детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

И вот недавно связанная с этим приятная новость пришла в город химиков: школа № 11 стала победителем краевого конкурса среди детских общественных движений. Номинация – «Пилотные школы и опорные площадки Российского движения школьников в Ставропольском крае». Также образовательное учреждение приняло участие в федеральном этапе конкурса. Его результаты будут известны совсем скоро.