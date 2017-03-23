«СП» уже сообщала о том, что по решению федеральных властей старт масштабной «мусорной» реформы, принципиально меняющей механизм обращения с твердыми коммунальными отходами в стране, был отложен на два года. «Час икс» сдвинут на 1 января 2019 года по причине неготовности целого ряда регионов.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Роман Марченко

Правда, Ставрополье не в этом списке отстающих – край утвердил территориальную схему обращения с отходами в числе первых. А это ключевой элемент реформы, ведь именно территориальная схема включает всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования и количества до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, поясняет министр жилищно-коммунального хозяйства СК Р. МАРЧЕНКО.

– Роман Алексеевич, давайте скажем о том, в чем суть готовящихся изменений и что к нынешнему времени уже сделано в крае? Ведь наш регион называют в числе потенциальных «пилотов» для запуска новой системы.

– Напомню, что еще в 2014 году был принят федеральный закон, который кардинально изменил ситуацию в сфере обращения с отходами и ввел новые понятия. Если раньше обычный мусор именовался твердыми бытовыми отходами, то теперь – твердыми коммунальными. А полномочия по организации деятельности для их сбора, транспортировки и захоронения с уровня органов местного самоуправления передаются на уровень региона.

С 1 января 2017 года в России должна была заработать новая схема, предусматривающая раздельный сбор мусора и передачу услуг по его вывозу от управляющих компаний региональным операторам. Предполагается, что так можно будет коренным образом решить проблему несанкционированных свалок и недостаточного внедрения систем переработки мусора. В частности, в перспективе реформа предусматривает максимальный отказ от захоронения отходов.

Для того чтобы новые правила сбора мусора заработали с 2017 года, все регионы должны были составить свои схемы обращения с отходами и утвердить тарифы за вывоз мусора. И это совершенно не формальные вещи, потому мы очень серьезно подошли к вопросу. На протяжении всего подготовительного этапа министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края плотно работало над созданием условий, необходимых для успешного запуска новой системы. Поэтому совсем не исключено, что регион перейдет на нее уже в этом году. Действующее законодательство позволяет субъектам Российской Федерации ввести новую коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами ранее установленных предельных сроков.

Утвердив территориальную схему обращения с отходами, в 2016 году министерство приступило к следующему этапу реформы – разработке конкурсной документации по отбору региональных операторов, отвечающих за всю технологическую цепочку обращения с отходами – от контейнерной площадки до полигона. Мы планируем объявить конкурс уже этой весной.

Заключение соглашения с региональными операторами намечено на июнь. До октября 2017 года они должны будут провести конкурсы по отбору организаций, которые будут непосредственно осуществлять сбор и транспортировку отходов, и утвердить свой предельный тариф. Планируется, что оказывать услуги населению они начнут в начале 2018 года.

Также в апреле планируется утвердить порядок сбора твердых коммунальных отходов, а в сентябре 2017 года – нормативы накопления твердых коммунальных отходов.

– Вернемся к территориальной схеме обращения с отходами. Что, согласно ей, представляет собой наш край?

– При ее подготовке был использован комплексный подход – нужно было учесть и нынешнюю инфраструктуру переработки отходов, и ее развитие. Кроме того анализировались потребности и возможности как отдельных муниципальных образований, так и региона в целом.

В соответствии с территориальной схемой Ставрополье будет разделено на две территории для региональных операторов – северную и южную. Схема предусматривает создание 15 новых мусороперегрузочных станций с первичной обработкой отходов, два новых межмуниципальных зональных центра (Новоалександровский и Труновский), а также начало эксплуатации строящихся межмуниципальных зональных центров в Благодарненском, Буденновском и Советском районах.

Подчеркну, что схема согласована с департаментом Роcприроднадзора по СКФО и проработана экономически для исключения лишних инвестиционных затрат, чтобы не допустить заметного повышения конечного тарифа для потребителя.

– То есть в крае должен появиться ряд высокотехнологичных объектов. Насколько это затратно для бюджета региона?

– Все объекты строятся за счет инвестиционных средств. Министерством регулярно проводится работа по привлечению финансов в данную сферу. В 2016 году в отрасль привлечено более 260 миллионов рублей частных инвестиций. Практически по всем объектам, предусмотренным в схеме, инвесторы есть.

К слову, федеральный центр настраивает на то, что в сфере обращения с отходами заработает институт государственно-частного партнерства и что будут заключаться концессионные соглашения регионов с инвесторами.

– Безусловно, нельзя обойти вопрос о тарифах. Какими они могут быть?

– О конкретных цифрах пока говорить очень рано. Сейчас еще ведутся сезонные замеры накопления твердых коммунальных отходов. Наша задача – провести их максимально объективно, ведь именно на их основе впоследствии будет рассчитан единый тариф для населения.

– Насколько остро стоит в крае проблема несанкционированных свалок?

– Ситуация с нелегальными местами размещения отходов остается довольно сложной на протяжении последних лет. На территории края более ста таких объектов, где накоплено более 400 тысяч тонн отходов. Министерство ЖКХ подключилось к совместной работе с минприроды Ставропольского края с целью получения субсидий федерального бюджета на ликвидацию накопленного экологического ущерба в рамках Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы».

В целом не буду обещать, что за ближайшие год-два мы сможем сделать все в этой сфере: переработать накопившийся мусор и устранить все несанкционированные свалки. Но министерство точно продолжит планомерно заниматься вопросами улучшения экологии края.