Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

В УФСИН России прошла встреча заместителя начальника УИС Ставрополья подполковника Армена Егияна с представителями одной из крупнейших местных компаний, занимающейся производством и продажей форменной и специальной одежды, обуви и сопутствующих товаров для силовых структур и для любителей активного отдыха, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю.

– С каждым годом мы расширяем сеть оптово-розничных магазинов, представленных на сегодня в 17 регионах страны. Мы понимаем, что для дальнейшего роста нам не хватает объемов, и сегодня хотим найти новые производственные мощности, которые будут работать на основе совместного планирования, – рассказывает о целях визита директор по производству фирмы Людмила Саланинкина.

Среди изделий, производимых в учреждениях УИС, гостей заинтересовала обувная, швейная продукция, ведомственная форма, сувениры, товары народного потребления.

– Мы также заинтересованы в сотрудничестве с местным бизнесом, поскольку это создание дополнительных рабочих мест, развития нашего производства и получение прибыли, что важно, учитывая, что мы во многом находимся на самообеспечении, – подчеркнул важность сотрудничества Армен Егиян.

Было решено подготовить необходимые документы и приступить к работе в ближайшее время.