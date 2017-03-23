Игроки команд КВН «Сборная СКФУ» и «Михаил Дудиков» рассказывают об обратной стороне Премьер-лиги на Первом канале, объясняют, почему «новый» КВН не хуже «старого», и делятся секретами шоу-бизнеса.

Андрей Жмыхов – игрок команд КВН «Сборная СКФУ» и «Михаил Дудиков», участник Премьер-лиги КВН сезона 2015/2016, ведущий мероприятий, студент, футболист, филантроп.

Сергей Мясоедов – игрок команд КВН «Сборная СКФУ» и «Михаил Дудиков», участник Премьер-лиги КВН сезона 2015/2016, мастер пирсинга, кандидат в мастера юмора.

Александра Бастричева – игрок и реквизитор команд «Сборная СКФУ» и «Михаил Дудиков», участник Премьер-лиги КВН сезона 2015/2016, студентка, юмористка и просто красавица.

О структуре КВН

Сергей: – Все знают Высшую лигу КВН – она телевизионная, транслируется по Первому каналу. Региональную лигу, где аккумулируется 98 процентов команд, не знает никто. «Вышка» – это ответственность, поэтому туда попадают только опытные команды, которые в состоянии насмешить как можно больше людей. В регионах доминируют команды, которые смешат зрителей только своего города, в лучшем случае, соседнего, например Краснодара.

Андрей: – Ставропольская лига КВН недавно была межфакультетской лигой команд из СКФУ. Потом ее назвали Ставропольской, но не сделали официальной. Это просто лига, где студентов учат играть в КВН, первый этап, можно сказать. После Ставропольской лиги следует лига региональная, ее тоже считают учебной, как и все последующие – межрегиональную и центральную.

О победах

Андрей: – Есть такие команды, которые долго и успешно играют в Высшей лиге, но при этом ничего никогда не выигрывали. Вся суть успеха в материале, который нарабатывается временем.

Александра: – Единственный плюс побед в низших лигах – финансирование. Взял первое место в региональной лиге – получил спонсирование и поехал, например, в Сочи на «КиВиН».

Сергей: – Очевидно, что никто не захочет помогать команде, которая занимает последние места. Гораздо интереснее инвестировать в тех, кто поедет в другой город и будет представлять условный вуз или фабрику – смотря кто платит.

Андрей: – Представь, стоит Александр Васильевич Масляков и на камеру говорит: «Авиалинии станицы Брюховецкой». Или, как в нашем случае, «Команда КВН «Сборная СКФУ» благодарит губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова». Это самая престижная реклама – и для нас, и для губернатора, и особенно для СКФУ. Может, какой-нибудь энтузиаст услышал и сказал: «О, здорово, поступлю к ним, тоже хочу в телик».

Сергей: – Университет таким образом показывает, что не только в учебе можно собственный потенциал раскрыть. Это влияет на престиж вуза. Важно ведь, чтобы студенты добивались побед на всевозможных площадках, и КВН – один из проверенных методов в погоне за престижем.

О Премьер-Лиге

Александра: – Рабочий процесс в Доме КВН бурлит круглосуточно. Большая команда с максимальной концентрацией и педантичностью делает свое дело. Режиссер, например, контролирует всю постановку на сцене, начиная от позы каждого игрока и произнесенного слова и заканчивая реквизитными мелочами: что ты держишь в руке, как держишь и зачем. Прорабатывается абсолютно каждая секунда эфира!

Сергей: – На сцене нет разметки, но игрок обязан знать, в какой точке окажется после каждой миниатюры, потому что именно в этой сценарной точке будут снимать камеры. Все строго по сюжету.

Александра: – Еще важно, чтобы шутка была понятна зрителю. Если, например, какой-то предмет, по мнению редактора, не кажется достаточно «говорящим», шутку вырежут.

О багаже юмора

Сергей: – Важную роль тут играет опыт. У новых команд из Центральной лиги где-то половина материала из архива. Игрокам легче и спокойнее показывать такие сцены, редакторам легче оценивать. Конечно, есть уникальные сборные, которые привозят свежий сценарий, и его одобряют. Но раз на раз не приходится. В КВН вообще нет четкой математики, на формирование финального сценария влияют десятки вещей: настроение редакторов, психологическое состояние команды, звезды, небо, погода.

Андрей: – Есть один яркий пример. Команда КВН «Уфа», которая, кстати, из Высшей лиги, за два дня до игры осталась без музыкального конкурса. Им его просто вырезали, полностью. Чтобы было понятнее, мы в Москву привезли три музыкальных конкурса, которые в итоге редактуры кое-как переделали в один. А им надо было в последнюю ночь все написать. Команда справилась, выступила, но дальше не прошла. Такие истории ломают, и в КВН подобное случается достаточно часто.

О команде

Андрей: – Мы можем не спать трое суток, но ведь и голова не будет работать. На автомате воспроизведем, конечно, что знаем, что репетировали, но и мнение жюри будет соответствующим. Оценивать команду исключительно за ее работоспособность, я считаю, неправильно. Поэтому есть такой конкурс, как разминка, где хочешь не хочешь, но должен ответить смешно на вопрос из зала.

Сергей: – И поэтому разминка – самый сложный конкурс в структуре выступления. Зрителю ведь все равно, выспался ты или нет, он хочет улыбнуться.

Андрей: – Я не знаю, как вообще возможно выспаться по ходу сезона.

Сергей: – В этом и заключается опытность команды: в какой-то момент необходимо абстрагироваться от всех негативных факторов и думать над шутками, находясь непосредственно на сцене.

Александра: – Определяющим фактором в любом случае остается сплоченность коллектива. Каждый день работаешь с ребятами, знаешь каждого, его сильные-слабые стороны. И знаешь, что он сейчас выйдет на сцену и выступит с улыбкой. Поэтому, если у меня плохое настроение, не имею права подводить ребят, ведь мы команда, выступаем вместе и оценивают нас вместе.

Сергей: – Если хочешь чего-то добиться в КВН, у тебя должны быть стальные нервы. Любой срыв может подкосить настроение товарищей.

Андрей: – Я за день до игры просто абстрагируюсь от происходящего, погружаюсь в себя и ищу позитив. Звонят родители, переживают, с девушкой ссорюсь, с друзьями, но по-другому нельзя – иначе подставлю остальных. Чем больше думаешь о предстоящем выступлении, тем больше волнуешься, а волнение убивает актерскую составляющую постановки – важнейшую ее часть. Любую, даже несмешную шутку можно «догнать» актеркой, но для этого нужно быть уверенным в себе. И тогда убедишь зрителя и жюри, что эта шутка смешная.

О современном КВН

Сергей: – На мой взгляд, одна из причин низкой популярности «нового» КВН в том, что его просто сравнивают со «старым». «Какой раньше был классный, смешной, не то что сейчас». Но дело в том, что раньше люди были больше увлечены КВНом. Да, существовали культовые команды, благодаря которым и возник идол «того самого» КВН. Сейчас же не так много «народных» сборных, чей юмор нравится всей аудитории. Но чтобы этот стереотип разрушить, просто посмотрите рядовые игры десяти-пятнадцатилетней давности сейчас, даже игры Высшей лиги. Многим не будет смешно. К тому же тогда не было альтернативных шоу. А сейчас, с ростом популярности «Камеди Продакшн», КВН многим уже приелся.

Александра: – Сейчас и команд стало намного больше. В Премьер-лиге, в «вышке». Смотришь и не можешь найти свое, теряешься в многообразии.

Андрей: – Да, я думаю, ключевая проблема одна: сильно обновился состав элитных лиг. Из новой школы долго играли «Союз» и «Камызяки»: они притерлись к аудитории, к ним привыкли, их понимают. И сейчас есть претенденты на зрительские симпатии: «Радио Свобода», «Спарта» – они уже третий сезон в «вышке» и реально достойны того, чтобы стать любимцами.

Сергей: – Но мы не сказали бы, что КВН уже не смешной. Это в первую очередь клуб – определенная передача с определенной задачей, направленностью и аудиторией. Мне, например, не нравится «Камеди», но я же не говорю, что «Камеди» уже не тот, уже не смешной и тому подобное. Там есть моменты, которые могут меня развеселить, но не так, чтобы сесть и целиком посмотреть выпуск. Если выбирать, на что потратить час времени, я выберу КВН. Кто-то выберет «Камеди»…

Андрей: – Мои родители, например, ни за что не потратят вечер субботы на «Камеди». Я вижу, что КВН – единственная юмористическая платформа, где хоть как-то обшучиваются новости, мировые тренды без пошлости, в правильном контексте.

Сергей: – В общем, да, КВН уже не тот. Но это не значит, что он стал хуже. Он просто другой: под стать времени и зрителю. И, на мой взгляд, из года в год «новый» КВН становится лучше.

Александра: – Понимаешь, люди смотрят «Камеди» и смеются при самых заурядных шутках с нецензурной концовкой. В КВН же над шуткой надо задуматься, понять, разжевать. Естественно, легче посмеяться над тем, что лежит на поверхности.

О КВН в узком смысле

Сергей: – Вообще, КВН – «институт». Он развивает в людях многогранность, выносливость, творческий подход к разным проблемам. Игра дает новые знакомства, заставляет оценивать ситуации с различных ракурсов и искать разные методы их разрешения. Благодаря КВН многие нашли друзей, работу, некоторым повезло особенно – они встретили свою любовь.

Андрей: – Ну я о своем сегменте расскажу. Есть в Москве одно влиятельное свадебное агентство. От их бренда выступают ведущие – одни из лучших в Москве. Все они – бывшие кавээнщики.

Александра: – Мне КВН дал друзей, дал любовь, опыт общения с людьми. Я научилась понимать людей, и что очень важно, творческих людей. Я только заканчиваю учиться, но знаю, что и на работе буду чувствовать себя уверенно.

Андрей: – Когда я учился в школе, очень негативно относился к активистам, которые постоянно чем-то заняты, что-то непонятное делают. Потом попал в институт и начал играть в КВН. И пришлось развиваться – я с 7 класса книг не читал, пока не попал в команду. Чтобы написать хорошую шутку, нужно знать что-то такое, что не лежит на поверхности. Ну и актерское мастерство требуется. И святое: если ты кавээнщик, то тебя сначала заставляют, именно заставляют, вести всякие мероприятия. Ты нехотя начинаешь этим заниматься, постепенно вливаешься, а потом как-то раз тебе звонят и просят провести, например, свадьбу. У меня так и пошло: клубы разные обращались, с организациями работал на корпоративах, придумывал даже рекламные кампании и лозунги. Я знаю, что могу приехать практически в любой крупный город и там не останусь бомжевать на вокзале. В такие моменты, когда задумываюсь, что же дал мне КВН, я понимаю: все, что есть у меня сейчас.