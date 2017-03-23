В Светлограде подведены итоги конкурса творческих проектов «Лаборатория успеха», в котором приняли участие все библиотеки Петровского района.

Фото: Надежда БАБЕНКО Фото: Надежда БАБЕНКО Фото: Надежда БАБЕНКО

В финал вышли шесть проектов. Авторы работали над ними с середины прошлого года, чтобы воплотить на практике в этом году. Работы были представлены в новом формате «печа-куча». Это технология публичных выступлений, где каждый оратор презентует свои идеи, проекты и эксперименты в строгом временном формате: показывает ровно 20 слайдов и комментирует каждый в течение 20 секунд.

Лучшим признан проект «Экологическая мельница». Его автор – библиотекарь из села Шведино Светлана Порублева. Каникулы Года экологии она предложила сделать с пользой для детей и природы. По ее мнению, экологическое воспитание следует начинать не в космических масштабах, а на пороге дома, на родной улице. Кроме тематического чтения библиотекари предлагают детям немало интересных мероприятий: игры, викторины, эколото, конкурс рисунков, сбор материалов о необычных животных и растениях.

Лесные поляны Ивана Шишкина, морская стихия Ивана Айвазовского, музыкальный карнавал животных, экскурсия в мир природы Александра Пушкина, изучение Красной книги Ставрополья и много других тематических мероприятий пройдут по инициативе библиотекаря из Светлограда Марины Лацинниковой.

А Ольга Кадацкая из поселка Прикалаусского решила совместить приятное с полезным и привлечь читателей к творческой работе в экомастерской, где получат вторую жизнь пластиковые бутылки, упаковка, пакеты и т. д. Затрат по финансированию ее проекта не планируется никаких, радость творчества – это и есть награда.

Творить добро другим во благо, гармония с природой, патриотизм, здоровье планеты, трудовое воспитание, меценатство в России – эти темы стали основой лучших проектов, представленных на конкурс. Впереди главное – осуществить их на практике.