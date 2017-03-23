Сама судьба разместила это здание в центре станицы, ведь Дом культуры теперь даже официально называется «Культурно-досуговый центр».

На сцене младшая танцевальная группа Директор Ильченко Л.С. Барсуковский Дом Культуры

Вот и для жителей Барсуковской Кочубеевского района здесь настоящее средоточие всей культуры. К тому же руководит этим «очагом» человек, безоглядно влюбленный в свое дело. Людмиле Ильченко, по ее собственному признанию, с раннего детства нравилось и танцевать, и петь, и читать стихи… За плечами у нее педагогическое образование и много лет работы в школе. Но так сложилось, что одними только уроками в классе она просто не могла жить и с первых дней работы учителем немало времени и творческих сил отдавала организации досуга и детей, и взрослых. Увлеченно составляла сценарии разных праздников, конкурсов, тематических вечеров, причем и сама часто выступала в роли ведущей, с удовольствием бралась и за сценические роли.

– Все, чем я занимаюсь в Доме культуры, – моя жизнь, полная приятных хлопот, а сцена – дом родной, – говорит Людмила Ильченко.

Благодаря ей и таким же увлеченным искусством станичным талантам ДК живет интересной жизнью. Жаль только, что за последние годы безвозвратно утеряны духовой и эстрадный оркестры, театральный кружок. Но кружковая работа продолжается. Барсуковцы по праву гордятся своим хором «Казачья песня», созданным 40 лет назад. Его основатель и бессменный руководитель – Геннадий Криводиденко. Первый состав коллектива в основном состоял из коренных казаков, отлично знавших и умевших верно исполнять казачьи песни. И хотя сегодня количественно хор заметно уменьшился и нет уже тех удалых запевал, но заложенные ими традиции живут, как и любовь к народной песне. Есть в коллективе понимание того, что хор надо во что бы то ни стало не просто сохранить, но и пополнить. Задача непростая, но старейший солист Александр Королёв верит в успех. Ведь теперь в ДК появился детский хор «Раздолье», в репертуаре которого и фольклор, и эстрада, есть даже попытки академического пения. Быть может, вскоре юные хористы придут на смену старшему поколению.

Рядом с Людмилой Ильченко так же вдохновенно трудится ее единомышленник – режиссер массовых представлений Елена Бабчук, которую ценят как квалифицированного специалиста, хорошо знающего основы организации концертного дела. А еще и как обладательницу замечательно красивого, сильного голоса, неизменно покоряющего зрителей. Барсуковские ребятишки просто бегут к ней на репетиции, слушаются ее беспрекословно, так что во время выступлений не возникает надобности назначать дежурных за сценой. К каждому концерту здесь стараются придумать что-нибудь оригинальное. Например, в День защитника Отечества взяли за основу морскую тему: девчата подготовили «Танец моряков» и песенку «Эй, моряк». Надо было видеть их во время репетиций! Все очень старались добиться слаженности движений, выполняя порой едва ли не элементы акробатики! Как птица парила над сценой Аделина Медяникова на поднятых руках подруг.

Десятиклассница Виолетта Александрова занимается вокалом, «сколько себя помнит». Первый раз вышла на эту сцену десять лет назад, исполняла «Родную песенку». Потом увлеклась и танцем.

– Мне кажется, в танце есть особенная возможность раскрыть себя, показать, какой ты человек на самом деле, – улыбается Виолетта. – И вообще, на сцене я чувствую себя как рыба в воде!

Художественного руководителя Дома культуры Ларису Сердюцкую здесь величают мозговым центром. Ее сценарные композиции не раз получали самые высокие оценки у признанных профессионалов. Как большинство клубных работников, Лариса Александровна – «и чтец, и жнец, и на дуде игрец». Она может все: петь, оформить сцену, нарисовать этюд, сочинить стихи к юбилею земляка, сыграть роль в драматической сценке.

Подготовленные здесь концерты всегда принимаются на ура. Востор-женно отзывается о станичных деятелях культуры пенсионерка Татьяна Свистунова:

– После концерта мы уходим окрыленные, с прекрасным настроением!

А Татьяна Карнаухова добавляет:

– Вечера здесь всегда такие теплые и душевные.