Все большую популярность у домохозяек в последнее время завоевывают хлебопечки.

Перед тем как выбрать этого бытового помощника в магазине, стоит определиться не только с размерами, но и с необходимым набором функций, советуют эксперты электронного журнала «Дом советов». Особое внимание следует уделить покрытию чаши: тефлоновые считаются менее практичными и даже опасны для здоровья. Это покрытие можно испортить даже деревянной лопаткой, изделия начинают сильно подгорать. Вместо тефлоновых стоит выбрать более надежные с керамическим и даже с алмазным антипригарным покрытием. К веслу хлебопечки меньше требований. Лучше выбрать не пластиковые механизмы, так как через некоторое время в выпечку будут выделяться опасные для организма вещества. Модель хлебопечки с широким окошком позволит наблюдать и контролировать процесс роста хлебобулочного изделия. Они отличаются также температурой нагрева, количеством программ и временем выпечки, комплектацией, разнообразными функциями, наличием цифрового экрана. Но это уже, как говорится, на вкус потребителя.