Признаюсь, изначально для этой рубрики хотелось выбрать тему повеселее, но, увы, жизнь заставляет говорить нас не всегда о приятных вещах.

Татьяна Слипченко

В школах края спешно проводят внеплановые родительские собрания о детской киберопасности, так называемых «группах смерти», орудующих в социальных сетях – на просторах бескрайнего Интернета. Учителя рассылают тревожные SMS-сообщения вот такого содержания: «Уважаемые родители, проверьте, пожалуйста, в какие телефонные игры играет ваш ребенок и на какие сайты заходит, чтобы исключить игры, провоцирующие детей к суициду: «Синий Кит», «Беги и умри», «Разбуди меня в 4.20» и другие им подобные...». Благо, у своей дочери в интернет-носителях ничего подозрительного лично я не нашла.

И тем не менее это не просто страхи, вернее, интернет-страшилки. По официальным данным, с ноября прошлого года по настоящее время самоубийство в стране совершили 130 детей, входящих именно в эти группы. (За год количество суицидов увеличилось в полтора раза!) К счастью, на Ставрополье таких трагедий не произошло. Правоохранительные органы закрывают доступ к таким группам в соцсетях, однако постоянно появляются их клоны с той же суицидальной направленностью. Не пропал к такого рода увлечениям и интерес детей, которые, судя по всему, так же зависают в этих сообществах, оставляя комментарии, участвуя в чьей-то жестокой игре.

«Кто же они, интернет-маньяки, засасывающие наших детей в свою паутину?» – ломают голову родители. Групп десятки, всех на чистую воду не выведешь. По мнению правоохранителей, во главе их могут стоять пресловутые сатанисты, пытающиеся распорядиться человеческими жизнями таким изощренным способом, или психически больные люди, вошедшие в раж от возможности манипулировать детским сознанием. Но уверена, что «рулить» группой могут и сами школьники. Ее создание в том же ВКонтакте или в Одноклассниках не требует особого труда. Подростки это делают из-за простого желания выбиться в лидеры, в какой бы форме это ни было, собрать как можно больше «лайков» в социальных сетях. Словом, воспринимают эту затею как игру. Игру, заходящую порой слишком далеко.

К примеру, игра «Беги и умри» требует от подростка в реальной жизни перебежать через дорогу прямо перед движущимся транспортом. Чем опаснее, тем круче. Кто перебежал, получает баллы. Главное, чтобы было доказательство – фото или видео, которое тут же выкладывается в Интернет, получая одобрительные оценки школьников. Говорят, есть даже специальное приложение для смартфонов. Скачивает его подросток – и сразу за ним закрепляется куратор, который дистанционно за ним следит и посылает сообщения-уведомления в нужное время. Еще одна заморочка – проснуться рано утром, скажем, часа в четыре (как будет обозначено в указании «свыше»), и выполнить какое-то задание. Ранние подъемы, конечно же, расшатывают психику детей.

Не так давно Роскомнадзор заблокировал игру «Синий кит», в месяц это ведомство закрывает до 90 «групп смерти». На территории края пресечена деятельность четырех аналогичных сообществ в сети Интернет. В трех из них было от десяти до пятнадцати подростков, в четвертой – шестьсот участников. Но само интернет-зло пока искоренить не удается. Как грибы после дождя, аналогичные сообщества из «ВКонтакте» перекочевывают в Instagram.

Что же так манит наших любимых чад в опасную интернет-паутину? Да все просто: там они находят то, чего им зачастую не хватает в реальной жизни. В таких группах с ними говорят о самом больном – о неразделенной любви, непонимании сверстников и равнодушии взрослых. Словом, им внушают, что они никому не нужны и не интересны, но, мол, есть другой мир – для избранных, где их обязательно услышат, а самое главное, будут говорить на одном языке с ними. В такой ситуации извечный конфликт отцов и детей администраторам групп только на руку. Ведь в наше время нередко родители и дети обитают в разных мирах.

А что касается интернет-зависимости, то родители зачастую рассуждают так: сидит подросток дома, пусть и за компьютером, – значит, он в безопасности, все лучше, чем по подворотням в темноте бродить. Однако Интернет – не такая уж и безопасная игровая площадка. И с каждым годом это становится все очевиднее.

Психологи школы, в которой учится моя дочка, к примеру, дают несколько советов по этому поводу. Первое, что должно насторожить родителей в данной ситуации, – ребенок просыпается среди ночи и выходит в Сеть. Тем более если он рисует на руках бабочек, китов и других зверьков – это могут быть символы суицидных групп. Еще один тревожный звоночек – если дочка или сын вдруг стали замкнутыми, ни с кем не общаются и никого не хотят видеть, кроме старшего «интернет-брата».

Депутаты Государственной Думы России предложили ввести в школьную программу уроки информационной безопасности и обучать детей основам пользования гаджетами уже в начальной школе.

Краевые власти пообещали проведение тотальной кампании по выявлению таких «смертельных» интернет-объединений и юных ставропольцев, попавших в их сети, призвав объединить усилия министерства и ведомства, работающие в сфере образования, правоохранительные органы, администрации школ, а также общественность и интернет-активистов.

Но главное лекарство против детской киберопасности, на мой взгляд, в семье. Надо «проснуться», разорвав череду вечной занятости, загруженности на работе, заполнив дефицит общения с ребенком, в котором он постоянно нуждается. Важно вовремя протянуть руку помощи, просто выслушав и поговорив с ним по душам. Причем чем чаще, тем лучше. Иначе за нас это сделают другие...