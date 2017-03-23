Любой хозяйке на кухне немало хлопот доставляют последствия приготовления пищи: брызги масла, жира.

Совет, как быстро очистить от грязи стенки микроволновой печи, дают авторы сайта «Домашний очаг». В чашку воды нарезать несколько долек лимона, поместить посуду в микроволновку, дождаться закипания воды. Она должна наполниться паром, который должен «поработать» несколько минут – очистить жир со стенок, останется только протереть их бумажным полотенцем. Удалить жир с кухонной мебели можно с помощью хозяйственного мыла и пищевой соды. Поверхность вначале моют теплой мыльной водой, потом трут губкой с содой. Когда жир отойдет, надо только смыть его остатки. Такой метод подойдет и для мытья металлических поверхностей, плитки. Можно хозяйственное мыло заменить моющей жидкостью для посуды, которая также растворит масло. Пищевая сода является мягким абразивом, растворяется в воде.

Сода и растительное масло – народное средство для очистки деревянных поверхностей. Нужно помнить, что сухая горчица, уксус тоже являются хорошими натуральными растворителями жира. При отсутствии других средств ими можно великолепно очистить поверхности. Существует оригинальный способ очистки жира на кухне с помощью пара. Суть в том, что в парогенератор заливается вода, при необходимости с чистящими средствами. В данном случае, можно сказать, грязь отходит на глазах.

Немало проблем хозяйкам доставляет и мытье окон. На помощь придет специальная швабра. Вначале нужно замочить губку в ведре с теплой водой и жидкостью для мытья посуды, смочить окно и грязь. Затем уже по окну пройтись шваброй, смочив ее в растворе, с верхнего угла до нижнего.