В Ипатово состоялся районный конкурс «Мисс Студенческая весна – 2017». Организаторами его стали центр по работе с молодежью и здешний многопрофильный техникум.

Фото: архив Анны Шавкута Районный конкурс «Мисс Студенческая весна – 2017» в Ипатово Фото: архив Анны Шавкута Анна Шавкута Фото: архив Анны Шавкута

Претенденток на корону испытывали в шести этапах.

Зрителям и жюри понравилась работа Анжелики Кулешиной – она приготовила очень красивый и вкусный торт, Римма Ковалева порадовала хорошим вокалом, Юлия Скрипина прекрасно танцевала вальс, Анастасия Кривенко подготовила танец «Инь и Янь». А победительницей стала Анна Шавкута, которая вместе с короной получила еще и титул «Мисс зрительских симпатий».

Учится Аня на втором курсе техникума, будет она поваром-кондитером. Этим делом ее увлекла мама, которая никогда не ограничивала желания дочки помогать на кухне. Поэтому на кулинарном этапе конкурса Анна проявила всю свою творческую натуру, изготовив четырехслойный пирог в форме лилии. Не было равных Ане и в этапе «Творческий сюрприз». Участницы пели, танцевали, а она прочла стихотворение о маме – очень пронзительное, грустное, некоторые слушатели даже не смогли сдержать слез.

Поднял настроение зала конкурс «Свидание» – каждая участница должна была назначить парню встречу… жестами и мимикой. Ну и завершающий, самый волшебный аккорд праздника – дефиле, в котором девушки предстали во всей своей красе в вечерних платьях. Ане аплодировали дольше всех. Она признается, что это было, пожалуй, самое сложное испытание, потому что она впервые в жизни надела туфли на шпильке, а пройтись по сцене нужно было так, как это делают профессиональные модели. Еще у нее была очень красивая прическа – это девчонки с первого курса Залина и Фаина помогли.

Победа в конкурсе стала для Ани неожиданностью, она, вообще-то, рассчитывала войти в тройку лучших. А из конкуренток, на ее взгляд, достойной короны была ее одногруппница Настя Кривенко, которая завоевала звание «Вице-мисс». Организаторы студенческого конкурса вручили всем участницам наградные ленты, грамоты и ценные подарки. Теперь Анне Шавкута предстоит участие в краевом конкурсе, который состоится в апреле. На этот раз за нее будут болеть не только мама, сестренка и бабушка, но и весь Ипатовский район.

Победа в конкурсе стала для Ани неожиданностью, она вообще-то, рассчитывала войти в тройку лучших. А из конкуренток, на ее взгляд, достойной короны была ее одногруппница Настя Кривенко, которая завоевала звание «Вице-мисс». Организаторы студенческого конкурса вручили всем участницам наградные ленты, грамоты и ценные подарки. Теперь Анне Шавкута предстоит участие в краевом конкурсе, который состоится в апреле. На этот раз за нее будут болеть не только мама, сестренка и бабушка, но и весь Ипатовский район.