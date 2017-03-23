Фото: пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску В Невинномысске двое воров-подельников украли автозапчасти: сумма ущерба составила 38 тысяч рублей

Запчасти для автомобиля УАЗ украли прямо с территории гаражного кооператива двое жителей Невинномысска. Материальный ущерб составил более 38 тысяч рублей. Похищенные узлы и детали воры тут же сдали в пункт приема металлолома.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников. В ходе расследования выяснилось, что двое пятидесятилетних мужчин ранее неоднократно были судимы.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по факту кражи чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело.