Дополнительный офис Георгиевский ПАО Ставропольпромстройбанк открылся по новому адресу: город Георгиевск, ул. Тимирязева/Пятигорская, д. 1/13.

Открытие офиса в Георгиевске

Переезд офиса был проведен в рамках программы развития региональной сети.

У нового офиса более удобная локация: ранее расположенный в старой части города офис переехал в новое просторное помещение в центральной части Георгиевска. Помещение соответствует всем последним банковским требованиям: здесь выделены зоны обслуживания физических и юридических лиц, оборудована зона доступа к устройствам самообслуживания.

«Развитие сети является важным направлением деятельности банка, – отметила Ирина Егорова,

врио Председателя Правления ПАО Ставропольпромстройбанк. – Забота банка о своих клиентах в значительной степени повлияла на выбор нового помещения для размещения дополнительного офиса, так как одна из первоочередных задач – это удобство клиентов и новый офис Георгиевский успешно ее решает. Клиентам важно получать услуги в максимально комфортных условиях, поэтому в офисе есть все необходимое для того, чтобы клиенты быстро и качественно получали современные банковские продукты. Уверена, что наш новый офис обязательно оценят клиенты».

В Дополнительном офисе Георгиевский клиенты могут воспользоваться широким спектром банковских услуг для физических и юридических лиц – от кредитования, линейки депозитов, банковских карт до денежных переводов, расчетно-кассового обслуживания и инкассации.

Для успешного развития бизнеса грамотные специалисты в кратчайшие сроки подберут решения по запросу клиентов, помогут клиентам в осуществлении и реализации их планов, сделают все возможное для того, чтобы оформление кредита и все связанные с этим вопросы были решены оперативно.

Обслуживание физических лиц осуществляется с понедельника по пятницу с 8.45 до 17.00 без перерыва, суббота, воскресенье – выходные дни.

Обслуживание юридических лиц осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 без перерыва, суббота, воскресенье – выходные дни.

Всегда рады видеть вас в нашем новом офисе!