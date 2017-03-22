Фестиваль «Детство моих родителей» в Пятигорске

Пятигорский Дворец детского творчества стал площадкой для городского фестиваля-конкурса «Детство моих родителей».

Каким было детство родителей, бабушек и дедушек нынешних школьников? Чем интересовались мальчишки и девчонки в советские и 90-е годы? В Пятигорске на эти и похожие вопросы ответили необычным и очень трогательным мероприятием.

Фестиваль-конкурс включал в себя выставку предметов быта, одежды, другие свидетельства прошлого, а также концерт лучших творческих номеров на заданную тему. Так что дело по душе нашлось всем. Ребята с воодушевлением примеряли красные галстуки и пилотки, девчонки облачались в скромные платьица и белые фартучки, и все вместе разучивали речевки и учились слаженно маршировать под пионерские песни. Как оказалось, былая эпоха вполне способна заинтересовать современных детей. Каждая мини-экспозиция заслуживала отдельного внимания. Практически в каждом доме были пластмассовые куклы-пупсы, шкатулки для всевозможных мелочей и нехитрых украшений, вязаные крючком ажурные салфетки. Отдельный уголок занимала мечта меломана – проигрыватель и черные виниловые пластинки. В школу дети носили портфель с двумя блестящими застежками, в который были сложены прописи и тетрадки, а на дне гремел деревянный пенал.

Продолжением праздника стал гала-концерт, составленный из лучших номеров: песни и танцы советской эпохи, декламация, театрализованные миниатюры.

Гран-при фестиваля-конкурса «Детство моих родителей» присуждено коллективу школы № 16.