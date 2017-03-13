Как мы уже сообщали, на территории Кавказских Минеральных Вод начались съемки сериала «Хождение по мукам».
В гости к актерам пришли сотрудники Госавтоинспекции. Они рассказали о всероссийской социальной кампании «Сложности перехода». А также предложили принять участие в региональной фотоакции «Знаменитые люди за безопасность дорожного движения», отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Деятели культуры согласились и сделали кадры с тематическими плакатами.