Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Актеры сериала «Хождение по мукам» поддержали фотоакцию «За безопасность дорожного движения»

Как мы уже сообщали, на территории Кавказских Минеральных Вод начались съемки сериала «Хождение по мукам».

В гости к актерам пришли сотрудники Госавтоинспекции. Они рассказали о всероссийской социальной кампании «Сложности перехода». А также предложили принять участие в региональной фотоакции «Знаменитые люди за безопасность дорожного движения», отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Деятели культуры согласились и сделали кадры с тематическими плакатами.