Фото: министерство физической культуры и спорта СК В Нальчике завершилось юношеское первенство СКФО по греко-римской борьбе, собравшее юных «классиков» из семи регионов Северного Кавказа

В Нальчике завершилось юношеское первенство СКФО по греко-римской борьбе, собравшее юных «классиков» из семи регионов Северного Кавказа. Сборная Ставрополья вернулась домой с пятью золотыми медалями.

Победителями первенства стали Ислам Кимбаров (в весе до 42 килограммов, тренер Михаил Сибиркин) из Новоселицкого района; пятигорчане Максим Ким (до 50 кг) и Вадим Маргиев (до 120 кг), обоих тренирует Анатолий Недоступов, а также Карен Татевосов (до 85 кг) и Самвел Татевосов (до 100 кг) из Георгиевска, наставником обоих является Варужан Багирян.

Все они завоевали право участвовать во Всероссийском первенстве, которое пройдет в начале апреля в подмосковном Чехове.