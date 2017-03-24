В субботу вечером в Ставрополе для обеспечения безопасности при проведении массового велопробега на два часа перекроют дороги.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Массовый велопробег в Ставрополе

Движение транспорта ограничат с 20:00 до 22:00 по нечетной стороне улицы Ленина (на участке от площади 200-летия до проспекта Кулакова), по четной стороне улице Лермонтова (на участке от улицы Ленина до улицы Маршала Жукова), по улице Маршала Жукова (на участке от улицы Лермонтова до улицы Дзержинского), по улице Дзержинского (на участке от улицы Булкина до улицы Коста Хетагурова). Объехать перекрытые участки предлагается по проспекту Кулакова, улицам Лермонтова, Ленина, Доваторцев, Мира и Артема.

Напомним, 25 марта в Ставрополе массовым велопробегом отметят «Час Земли». С 20.30 до 21.30 в городе отключат внешнюю подсветку всех крупных архитектурных и инженерных сооружений. А на площади 200-летия стартует Всероссийский велофлешмоб «Велосветлячки». Планируется, что в нем примут участие более 350 человек из разных городов России. Цель велошествия – привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды.

Маршрут велопробега: площадь 200-летия – ул. Ленина – Объездная – ул. Лермонтова – ул. Маршала Жукова – пл. Ленина – ул. Дзержинского – парк культуры и отдыха «Центральный». В 21 час на площади Ленина запустят в небо воздушные светящие шары. Завершится акция концертом на главной сцене Центрального парка.

С 2011 года «Час земли» стал одним из любимых праздников российских велосипедистов. Они украшают себя и велосипеды разнообразными световыми приборами, и катаются по своим городам, выражая таким образом поддержку использованию экологически чистых видов транспорта и сохранению природных ресурсов.

Принять участие в велопробеге приглашаются все поклонники езды на велосипеде. Сбор и регистрация в 20:00 на площади 200-летия Ставрополя.