Фото: пресс-служба Минприроды РСО-Алания

24 марта в Северной Осетии проходит экологическая акция «Всероссийский День посадки леса».

17000 кленов, ясеней, дубов на 5 га посадят в Кировском лесничестве, а Парк Победы во Владикавказе станет зеленее на 200 саженцев. Свою лепту в озеленение внесут министерство природных ресурсов и экологии республики, сотрудники различных организаций и ведомств, учащиеся, волонтёры...

Школьники поучаствуют в социально-образовательных проектах «Эколята» и «Молодые защитники Природы». В знак их общей идеи всем повяжут зеленые галстуки, презентуют майки и кепки с эмблемой Года экологии. Транспорт с таким же фирменным знаком будет возить участников экологических мероприятий до конца года.

В конце масштабного субботника символ леса – воздушные шары зеленого цвета отпустят в небо.

Позже такая акция состоится и в других городах Северной Осетии. Каждый сможет поучаствовать в ней.