22 марта ушла из жизни Матрёна Семёновна Наздрачёва – полный кавалер ордена Славы, ветеран Великой Отечественной войны. Ей было 92 года.

Фото пресс-службы администрации Ставрополя Матрена Семеновна Наздрачева

Матрёна Семёновна родилась 3 апреля 1924 года на Украине в крестьянской семье. Окончила Балаклеевскую акушерско-сестринскую школу, работала медсестрой в районной больнице. С началом Великой Отечественной войны оказалась на оккупированной территории.

В годы войны хрупкая женщила совершила немало подвигов. Будучи иструктором санитарной роты 100-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержантом медицинской службы 1 августа 1944 года в боях близ Гжибува оказала первую медицинскую помощь 26 раненым. Приказом от 11 августа 1944 года была награждена орденом Славы 3-й степени.

В боях при прорыве вражеской обороны на левом берегу Вислы помогла 69 тяжело раненным бойцам и офицерам. Оставшись с группой раненых из 27 человек в Овадуве, вместе с несколькими медицинскими работниками и ездовыми, отразила нападение гитлеровцев и обеспечила доставку раненых в госпиталь без потерь. В боях в марте 1945 года оказала медицинскую помощь 51 раненому воину. Приказом от 13 апреля 1945 года награждена орденом Славы 2-й степени.

При прорыве обороны противника на реке Одер и в боях на берлинском направлении под огнём вынесла с поля боя 78 раненых солдат и офицеров. Получив ранение, но продолжала оказывать медицинскую помощь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года награждена орденом Славы 1-й степени.

С 1950 года Матрёна Семёновна жила на Ставрополье. В 60-е и 70-е годы работала в поликлинике и специальной школе-интернате села Красногвардейского. Принимала активное участие в работе Ставропольской краевой общественной организации ветеранов. Большое внимание уделяла военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

В числе её наград – Орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль имени Флоренс Найтингейл – награда Международного комитета Красного Креста. В 2010 году Матрёне Семёновне присвоено звание Почётного гражданина Ставрополя.

В адрес родных и близких покойной поступают соболезнования от губернатора и правительства Ставрополья, Думы края, ветеранских организаций, ведомств и предприятий.

К соболезнованиям присоединяется редакция газеты «Ставропольская правда». Светлая память о ней будет жить в наших сердцах.