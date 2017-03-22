Фото: пресс – служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю На Ставрополье задержаны лже-газовики, серийно обкрадывавшие пенсионеров Фото: пресс – служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю На Ставрополье задержаны лже-газовики, серийно обкрадывавшие пенсионеров Фото: пресс – служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю На Ставрополье задержаны лже-газовики, серийно обкрадывавшие пенсионеров

При отработки оперативной информации сотрудники полиции выяснили, что трое жителей одного из субъектов России на территории Ставрополя обманывали пенсионеров. Представляясь им сотрудниками газовой службы, злоумышленники убеждали их в необходимости проверки плит. В домах и квартирах один из злоумышленников отвлекал хозяев и проводил якобы техническое обслуживание газового оборудования, а двое других в это время крали деньги и ювелирные изделия. Общая сумма причиненного ущерба пенсионерам – более 800 тысяч рублей.

Преступная троица была задержана после совершения одного из преступлений. В автомобиле злоумышленников были найдены и изъяты украденные деньги, поддельное удостоверение сотрудника газовой службы и другие доказательства преступной деятельности, рассказали в пресс – службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Установлена причастность задержанных к совершению четырех краж у пенсионеров на территории краевого центра. Подозреваемые заключены под стражу.