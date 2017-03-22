На Ставрополье задержаны лже-газовики, серийно обкрадывавшие пенсионеров
На Ставрополье задержаны лже-газовики, серийно обкрадывавшие пенсионеров
Фото: пресс – служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
На Ставрополье задержаны лже-газовики, серийно обкрадывавшие пенсионеров
На Ставрополье задержаны лже-газовики, серийно обкрадывавшие пенсионеров
Фото: пресс – служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
На Ставрополье задержаны лже-газовики, серийно обкрадывавшие пенсионеров
На Ставрополье задержаны лже-газовики, серийно обкрадывавшие пенсионеров
Фото: пресс – служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

При отработки оперативной информации сотрудники полиции выяснили, что трое жителей одного из субъектов России на территории Ставрополя обманывали пенсионеров. Представляясь им сотрудниками газовой службы, злоумышленники убеждали их в необходимости проверки плит. В домах и квартирах один из злоумышленников отвлекал хозяев и проводил якобы техническое обслуживание газового оборудования, а двое других в это время крали деньги и ювелирные изделия. Общая сумма причиненного ущерба пенсионерам – более 800 тысяч рублей.

Преступная троица была задержана после совершения одного из преступлений. В автомобиле злоумышленников были найдены и изъяты украденные деньги, поддельное удостоверение сотрудника газовой службы и другие доказательства преступной деятельности, рассказали в пресс – службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Установлена причастность задержанных к совершению четырех краж у пенсионеров на территории краевого центра. Подозреваемые заключены под стражу.