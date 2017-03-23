Перспективы коньячного производства и виноградарства стали главными темами регионального совещания, прошедшего 23 марта в правительстве края с участием губернатора Владимира Владимирова.

В прошлом году в региональную казну в качестве акцизов поступило почти 3,5 миллиарда рублей, на миллиард больше, чем в 2015 году. Из них от реализации алкогольной продукции, в том числе коньяка, более 1,9 млрд рублей, вин – 826 млн рублей. Эти направления в экономике дают новые рабочие места, рост налоговых поступлений, отметил глава края. По его мнению, в развитии виноградарской отрасли следует ставить масштабные цели и ориентироваться на показатели начала 1980-х, когда «солнечной ягодой» в регионе было занято более 16 тысяч гектаров. Сегодня — лишь 7 тысяч гектаров.

В настоящее время в Ставропольском крае реализуется комплекс мер государственной поддержки виноградарства в виде предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства по возмещению затрат на закладку и уход за виноградниками, напомнил первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Содействие отраслевым предприятиям оказывается и по другим направлениям. В их числе приобретение специализированной техники, выращивание посадочного материала, раскорчевка старых посадок или тех, что пострадали от чрезвычайных ситуаций.

Основные проблемы отрасли на совещании обозначил генеральный директор ЗАО «Прасковейское» Буденновского района Борис Пахунов, напомнивший, что коньячное производство — марка края, на территории которого производится четверть всего коньяка страны. Тем не менее эта цифра могла быть еще больше, но все упирается в сырьевую базу. Мощности крупнейших производителей региона сегодня загружены не в полной мере. Наращивание объемов производства возможно за счет дальнейшего увеличения площадей под янтарной ягодой. На Ставрополье ежегодно закладывается более 200 гектаров виноградников. В планах на этот год – 250 гектаров. В последние два года в крае ведется активная работа по привлечению организаций различных форм собственности в виноградовинодельческую подотрасль. Для этого министерством сельского хозяйства СК на базе ГКУ «Ставропольвиноградпром» создана рабочая группа. За консультациями по вступлению в программу субсидирования виноградарства обратились уже почти полсотни фермеров из многих районов. Что характерно, десять КФХ намерены в рамках этой программы заняться выращиванием технических сортов винограда именно для коньячного производства.