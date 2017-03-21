Девятнадцатый конкурс авторской песни «Приэльбрусье-2017» стартует 25 марта в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. По плану – выступления бардов на склонах гор, детский спорт, торжественное возложение цветов к памятникам защитникам.

«Приэльбрусье-2017» организовано московским горнолыжным творческим клубом «Чегетия». Поэтому на мероприятии в качестве особых гостей ждут заслуженного артиста России, играющего рок, вокалиста и композитора Евгения Маргулиса, авторов и исполнителей собственных песен Вадима Мищука и Михаила Башакова, премиантов фестиваля международного уровня им. Валерия Грушина Игоря Акимова, Михаила Калинкина, Вячеслава Шадрина, члена Союза писателей России Алексея Витакова, «Джаз-Бэнд» под руководством Александра Дубровского.

26 марта в 8 часов вечера откроется фестиваль «Приэльбрусье» (к/з «Чегет»). На следующий день в 11:00 планируется почтить память у монумента, посвященного защитникам Приэльбрусья (пос. Терскол). Далее планируется развлекательная часть фестивального дня в кафе «Озай», к/з «Чегет» и в кафе «Купол» в 13:30 и 20:00 соответственно. 28 марта в 10:30 на живописной поляне Азау пройдут «Веселые старты» и снова зрители, большие и маленькие, смогут развлечься на концертах и авторских вечерах в кафе «Роза ветров», отеле «Балкария» и «Вольфраме» в 13:30 и 20:00.

29 марта состоятся четыре мероприятия разной тематики: концерт памяти Юрия Визбора в кафе «Ай» в 13:00 и концерт на Кругозоре в кафе «Озай», авторские вечера в 20:00 в к/з «Чегет» и вечер «Смехом печень не испортишь» от Владимира Городзейского в «Вольфраме». 30 марта в кафе «Роза ветров», к/з «Чегет» и кафе «Купол» друг за другом пройдут в 13:00 концерт (ст. Мир на Эльбрусе): Юрков, Копейкина, Михлюков и др., JPBAND на Чегете, авторский вечер Анны Копейкиной. На предпоследний день фестиваля планируют концерт на станции Гарабаши в кафе «Балкария», авторский вечер Валерия Михлюкова (к/з «Чегет») в 20:00, в то же время выступят JPBAND в «Балкарии» и группировка «Волгоград» в «Куполе». А в день смеха, который завершит фестиваль, состоится карнавал в 10 утра, в 12 – бард-дискотека и в 20:00 закрытие в КЗ «Чегет».